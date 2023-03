Gian Marco Ferrari: il capitano del Sassuolo si racconta in esclusiva con StarCasinò Sport

Gian Marco Ferrari, il difensore e il capitano del Sassuolo, è uno dei leader e dei punti di riferimento del team neroverde. Fa parte del gruppo giovane addestrato da Alessio Dionisi che continua a stupire gli appassionati di calcio in tutta Italia. In un Q&A esclusivo di StarCasinò Sport, il sito di intrattenimento sportivo Official Infotainment Partner di US Sassuolo, Ferrari si è raccontato in un’intervista con Sara Piccinini. Il video completo è disponibile sul canale YouTube di StarCasinò Sport.

L’intervista ha avuto luogo al Mapei Football Center, il centro di addestramento della squadra neroverde, dove i calciatori si preparano fisicamente e mentalmente per le partite. Riguardo al suo ruolo di capitano della squadra, Ferrari ha detto:

“Essere capitano cambia inconsciamente il tuo modo di essere. Considerando il peso della fascia, che è stata indossata da Magnanelli per molti anni, diventa anche abbastanza difficile. Personalmente non sono cambiato, ho sempre incitato e aiutato i miei compagni. Ma avere la fascia al braccio ti spinge a dare di più”.

Rispondendo alla domanda su quale giocatore si è ispirato da giovane, Ferrari ha citato Alessandro Nesta, ex difensore della Lazio e del Milan, e ha anche spiegato che condivide lo stesso numero di maglia con lui: il 13. “Ci sono molto legato, anche se non l’ho indossato tutte le stagioni perché alcune volte era impegnato” ha commentato il capitano del Sassuolo.

Durante la sua carriera di calciatore professionista, Ferrari è stato allenato da diversi allenatori e tutti hanno contribuito alla sua crescita come difensore e come leader. Sara Piccinini ha chiesto a Ferrari di descriverli in poche parole: Ivan Juric? “Un martello e un lavoratore accanito” Roberto De Zerbi? “Ambizioso” Alessio Dionisi? “Equilibrato”. Questo e molto altro nell’intervista imperdibile realizzata da StarCasinò Sport a Gian Marco Ferrari. “Il nuovo modo di vivere il Sassuolo” porterà gli appassionati di fede neroverde in esperienze uniche e premi speciali: in palio ci sono maglie gara autografate dai calciatori, kit personalizzati e biglietti per lo stadio del Sassuolo.