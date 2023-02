StarCasinò Sport è Official VAR Partner della Lega B

La Lega Nazionale Professionisti Serie B e StarCasinò Sport si uniscono per la seconda parte della stagione 2022/2023, grazie all’accordo siglato con la collaborazione di Infront Italy.

Il sito di infotainment sportivo StarCasinò Sport diventa Official VAR Partner della Serie BKT, il Campionato degli italiani, che conferma ancora una volta il grande interesse di importanti realtà internazionali grazie al suo appeal prodotto dai suoi successi in termini di pubblico e di audience.

Un’importante novità che dimostra la volontà di StarCasinò Sport di sostenere sempre di più le eccellenze calcistiche italiane, perseguendo i sani valori di sportività e di inclusione che si declinano infatti nel claim del brand: “Il nuovo modo di vivere lo Sport”. Un percorso già consolidato nelle partnership attive con alcune squadre professionistiche italiane più importanti – AC Milan, AS Roma, FC Torino, US Sassuolo, US Salernitana e Palermo FC – e che trova fondamento anche in quest’ultima attivazione.

La collaborazione fra Lega Serie B e StarCasinò Sport si concretizza attraverso una personalizzazione delle grafiche TV, VAR Room e visibilità negli stadi. Un’occasione che potenzia la notorietà di StarCasinò Sport sul territorio nazionale e negli spazi televisivi e che conferma, ancora una volta, la multicanalità del brand grazie alla popolarità nazionale e internazionale che la B assicura.

“Siamo soddisfatti di essere riusciti a dar vita a questo progetto per noi fondamentale perché capace di aprirci le porte di un’altra importante realtà protagonista del calcio professionistico italiano. La LNPB si sta infatti affermando sempre più come una competizione appealing per i tifosi, per i giocatori e per tutti gli investitori che scelgono di credere in questo torneo. Siamo orgogliosi di sostenere e intraprendere questa nuova avventura. Non vediamo l’ora di iniziare” ha dichiarato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò Sport.

“È una grande soddisfazione avere StarCasinò Sport al fianco di Lega Serie B quale Official Partner della VAR – ha dichiarato Alessandro Giacomini, Managing Director di Infront Italy – Come Infront abbiamo recentemente attivato la nostra collaborazione con LNPB e stiamo lavorando per poter portare il valore aggiunto che ci viene riconosciuto dal mercato da subito, nell’ottica della costruzione di una Lega sempre più forte con partner di grande serietà e affidabilità”.