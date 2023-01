Bridgestone con Paltrinieri e Tamberi come Ambassador | Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024

Bridgestone: Partner Olimpico e Paralimpico Mondiale, presenta la nuova campagna “Pronto alla Performance” con Paltrinieri e Tamberi come Ambassador.

Bridgestone ha inoltre confermato la collaborazione con Gregorio Paltrinieri e Gianmarco Tamberi, che saranno gli Ambassador italiani della campagna in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.

Milano (30 Gennaio 2023) – Bridgestone, partner olimpico e paralimpico mondiale, presenta la nuova campagna “Pronto alla Performance“. Con questa iniziativa, Bridgestone si pone l’obiettivo di celebrare tutti gli atleti che si apprestano ad affrontare il percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici e li sostiene durante la loro preparazione per Parigi 2024.

Per trasmettere questo messaggio, Bridgestone ha confermato la sua collaborazione con due atleti di punta dello sport italiano, Gregorio Paltrinieri e Gianmarco Tamberi, scelti per la loro capacità di incarnare lo sforzo, la dedizione e la perseveranza necessari per diventare campioni.

Pronto alla performance: “Non mi affido al caso ma alla mia preparazione”

Per vincere le medaglie d’oro, gli atleti olimpici e paralimpici non si affidano al caso, ma alla loro determinazione, ad anni di preparazione e ad un allenamento incessante. È questo il messaggio al centro della nuova campagna Olimpica Bridgestone, che ci accompagnerà fino a Parigi 2024.

Una convinzione che è stata fatta propria anche dall’azienda: proprio come i grandi atleti, Bridgestone non lascia mai nulla al caso quando si tratta di sicurezza, innovazione o prestazioni dei suoi prodotti e soluzioni.

Gregorio Paltrinieri e Gianmarco Tamberi ci hanno fatto emozionare con le loro imprese sportive e sono un vero e proprio simbolo di quello che significa essere “Pronto alla Performance”: si sono allenati intensamente, ogni giorno e per anni, e la preparazione dà loro la certezza di essere in grado di ottenere il risultato quando si trovano a competere per i massimi traguardi.

“L’allenamento, le ore passate a superare i propri limiti per eccellere e i loro sforzi costanti sono gli unici modi per assicurarsi una medaglia. Nessun atleta può affidarsi al caso. Sudore e perseveranza sono le chiavi del successo”, afferma Gregorio Paltrinieri.

“Non esistono scorciatoie: la preparazione, l’allenamento e la volontà di migliorarsi costantemente sono la chiave per essere competitivi e presentarsi sui palcoscenici più importanti con la certezza di poter sfidare alla pari i migliori atleti del mondo”, conferma Gianmarco Tamberi.

Lo stesso vale per Bridgestone: “In Bridgestone non ci affidiamo al caso. In qualità di leader nel settore dei pneumatici che fornisce soluzioni per la mobilità sicura e sostenibile, siamo consapevoli che la perseveranza è un valore fondamentale e che le prestazioni si ottengono quando tutto è sotto controllo. Per questo motivo, ci assicuriamo che tutti gli aspetti dei nostri prodotti, delle nostre soluzioni e delle nostre iniziative siano attentamente monitorati per garantire la sicurezza dei consumatori”, spiega José Enrique González, VP di Bridgestone EMIA South Region.

Bridgestone è Partner Olimpico Mondiale dal 2014 e Partner Paralimpico Mondiale dal 2018. Dopo una prima campagna a tema olimpico lanciata nel 2017, Bridgestone conferma ora il suo impegno per lo sport e la sua ambizione di essere protagonista ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.

I nostri Ambassador Olimpici: continua la collaborazione con le stelle dello sport Olimpico italiano

Per i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici, Bridgestone è orgogliosa di confermare la collaborazione con Gregorio Paltrinieri e Gianmarco Tamberi: nel corso degli anni entrambi hanno dimostrato più volte di condividere i valori che ispirano il brand Bridgestone e hanno messo alla prova la loro etica del lavoro e la loro forza di volontà vincendo medaglie che hanno fatto la storia dei Giochi Olimpici e dello sport italiano.

Gregorio Paltrinieri (Nuoto)

– Vincitore di un Oro, un Argento e un Bronzo ai Giochi Olimpici

– 5 volte Oro, 3 volte argento, e 4 bronzo nel campionato mondiale di nuoto

Gianmarco Tamberi (Atletica – Salto in Alto)

– Medaglia d’Oro ai Giochi Olimpici

– Campione del Mondo indoor

– 2 volte Campione Europeo

Bridgestone conferma il suo impegno nello sport e nei Giochi Olimpici e Paralimpici

Essere partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 non significa soltanto essere parte di una delle più grandi manifestazioni sportive al mondo, ma anche dare il proprio supporto per l’organizzazione di un evento responsabile e in grado di generare valore per la comunità.

Bridgestone e i Giochi Olimpici e Paralimpici si ispirano infatti a valori comuni e condividono il desiderio di cambiare il mondo all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione.

“Essere partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 significa essere protagonisti di un’avventura che non ha eguali in termini di attrattività e influenza a livello globale. Per Bridgestone sarà l’opportunità di far conoscere il suo E8 Commitment, il suo impegno per la realizzazione di una società più sostenibile, coinvolgendo anche clienti e dipendenti in questo progetto”. Conclude José Enrique González.