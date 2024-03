Tentativo di estorsione ai danni di Carlos Bacca (ex Milan): familiari salvati

Il calciatore colombiano Carlos Bacca (ex Milan) è stato vittima di un tentativo di estorsione mercoledì, quando i criminali hanno cercato di rapire due suoi parenti, chiamandoli sotto il pretesto che avevano bisogno di un servizio di trasporto di merci nella zona bananiera del dipartimento di Magdalena, e una volta che sono arrivati sul posto, hanno cercato di trattenerli.

Il comandante della Regione di Polizia N° 8, Wharlington Iván Gualdrón, ha spiegato che l’attaccante 37enne del Junior de Barranquilla ha ricevuto diverse chiamate telefoniche in cui gli venivano fatte richieste economiche in cambio del rilascio dei suoi familiari, “che si trovavano presumibilmente sequestrati in zona rurale”.

Le forze dell’ordine hanno immediatamente mobilitato il Gruppo di Azione Unificata per la Libertà Personale (GAULA) e presto hanno stabilito che “si trattava di un caso di estorsione nella modalità di falso servizio”.

“Queste due persone erano state ingannate per svolgere un presunto servizio di trasporto di merci e erano state inviate in una posizione geografica dove il segnale del loro cellulare era carente, impedendo loro di contattare la loro famiglia”, ha raccontato Gualdrón.

Gli agenti hanno trovato i parenti di Bacca nel corregimiento di Riofrío, nel settore El Reposo della zona bananiera di Magdalena. Entrambi erano “illesi e in buone condizioni di salute”, ha aggiunto il generale.