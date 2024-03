OnePlus: primo torneo di calcio ghiacciato in Finlandia

Il marchio globale OnePlus ha organizzato un evento senza precedenti: il primo torneo di calcio ghiacciato, tenutosi durante una fitta nevicata il 26 febbraio in Finlandia. La squadra finlandese Gilla FC ha sfidato la squadra norvegese Off-Pitch in un vibrante match 3 vs 3. Nonostante le condizioni estreme, i giocatori hanno mostrato tenacia, trasformando il terreno scivoloso in un palcoscenico per un incontro unico.

La registrazione della partita, trasmessa in diretta sul canale YouTube di Gilla FC, è ora disponibile per la visione integrale. I momenti più emozionanti sono stati pubblicati sul canale YouTube di OnePlus. L’evento ha attirato un vasto pubblico sui social media, con oltre un milione di visualizzazioni in meno di 48 ore.

Questa straordinaria sfida è stata un’occasione per celebrare il lancio del nuovo top di gamma di OnePlus, il OnePlus 12, progettato per garantire prestazioni eccezionali anche in condizioni climatiche estreme. Con la tecnologia Aqua touch display, il OnePlus 12 sfida il freddo e il ghiaccio, permettendo il funzionamento impeccabile del touchscreen anche quando bagnato.

Nonostante la forte nevicata, le due squadre hanno affrontato la partita con coraggio, regalando al pubblico momenti emozionanti e gol memorabili. Alla fine, Off-Pitch ha vinto con un punteggio di 12-9.

Il match è stato un’esperienza indimenticabile per entrambe le squadre, che hanno affrontato la sfida con determinazione. Gilla FC si è complimentata con Off-Pitch per la vittoria, ma si è detta orgogliosa delle proprie prestazioni. I giocatori hanno ringraziato OnePlus e Gilla per l’opportunità di giocare in un contesto così insolito.

Il Direttore Creativo di Gilla FC ha sottolineato l’importanza di portare il calcio finlandese in nuovi contesti internazionali e ha ringraziato OnePlus per la collaborazione. Anche Off-Pitch ha elogiato l’evento come divertente, sfidante e in linea con il proprio stile distintivo.

Il Chief Marketing Officer di OnePlus Europe ha sottolineato che il OnePlus 12 è progettato per offrire prestazioni eccezionali e un’esperienza unica. Ha dichiarato che l’evento ha mostrato le capacità estreme del dispositivo, incarnando lo spirito Never Settle del marchio.

