Gigi Riva è morto, addio al leggendario giocatore di Cagliari e Nazionale

Aggiornamento del 22 gennaio ore 20:00 – Il mondo del calcio piange la scomparsa del leggendario Gigi Riva, deceduto all’età di 79 anni. Era stato ricoverato ieri nel reparto di Cardiologia dell’ospedale Brotzu di Cagliari dopo un improvviso malessere. Le sue condizioni sarebbero peggiorate nelle ultime ore: nel pomeriggio era stato pubblicato un comunicato medico in cui si affermava che “il paziente si trova in uno stato di tranquillità e le sue condizioni generali sono stabili”. Riva, 79 anni, Presidente onorario del Cagliari e noto come “Rombo di Tuono”, era stato recentemente omaggiato dal Comune di Cagliari che aveva deciso di intitolargli lo stadio della squadra rossoblu, con cui aveva legato la sua intera carriera, culminata nella storica vittoria dello scudetto nel 1969/70.

Grande paura per Gigi Riva. Due giorni fa il leggendario calciatore, di 79 anni, è stato immediatamente ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari in seguito ad un improvviso problema di salute nella sua residenza a San Benedetto. Il personale del pronto soccorso è intervenuto immediatamente e i medici del reparto di cardiologia lo hanno stabilizzato. Secondo quanto riferito dalla “La Nuova Sardegna”, sono stati effettuati alcuni controlli per determinare se sarà necessario sottoporlo ad un piccolo intervento al cuore. Il primo bollettino medico evidenzia che le sue condizioni generali sono stabili.

Il Cagliari non ha perso tempo nel mandare un messaggio di sostegno alla sua leggenda. “Siamo con te, forza Gigi”, si legge in un post sui social.

Nato nel 1944, Gigi Riva è considerato uno dei migliori calciatori italiani di tutti i tempi. È strettamente legato al Cagliari, con cui ha vinto uno storico scudetto nel 1970. Con le sue 35 reti segnate con la Nazionale, è ancora il miglior marcatore italiano di sempre. Ha vinto gli Europei nel 1968 e ha partecipato alla finale dei Mondiali del 1970, segnando anche nella storica vittoria contro la Germania per 4-3. Riva è stato anche uno dei team manager più apprezzati dell’Italia.