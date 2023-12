FIFA minaccia sospensione CBF per elezione accelerata presidente

La FIFA, il cui presidente è Gianni Infantino, ha avvertito domenica scorsa in una lettera alla Confederazione calcistica brasiliana (CBF) che potrebbe sospendere tutti i suoi diritti di adesione se si procederà all’elezione accelerata di un nuovo presidente per sostituire Ednaldo Rodrigues, licenziato all’inizio di questo mese.

La lettera, firmata da Kenny Jean-Marie, direttore delle federazioni affiliate alla FIFA e dal vice segretario generale della Confederazione sudamericana di calcio (Conmebol), Monserrat Jiménez García, precisa che le loro squadre nazionali e i club non avranno il diritto di partecipare ad alcuna concorrenza internazionale mentre resta in vigore la sospensione.

Rodrigues, di 69 anni, è stato destituito dal suo incarico da un tribunale di Rio de Janeiro, che ha ritenuto che la sua elezione nel 2022 fosse irregolare. La sentenza ha anche autorizzato José Perdiz, presidente del massimo tribunale sportivo del Brasile, ad organizzare nuove elezioni presidenziali entro 30 giorni lavorativi.

L’organo di governo del calcio mondiale sospetta che ciò costituisca un’ingerenza indebita del governo in un membro associato. Nella lettera si indica che l’8 gennaio in Brasile verrà costituita una commissione per discutere la questione.

“La FIFA e la Conmebol desiderano sottolineare fermamente che, fino a quando tale missione non sarà completata, non verrà presa alcuna decisione che influenzi la CBF, comprese elezioni o convocazioni per elezioni. Se ciò non viene rispettato, la FIFA non avrà altra scelta che presentare la questione al suo organo decisionale competente per la sua considerazione e decisione, che potrebbe includere anche una sospensione”, spiegano.

Per la sua parte, Perdiz ha comunicato di vedere la lettera della FIFA “come un segnale positivo”. Ha inoltre aggiunto che “convocherà elezioni entro il termine stabilito, con la trasparenza e l’integrità richieste”. Il processo contro il presidente della CBF potrebbe danneggiare la candidatura del Brasile per ospitare la Coppa del Mondo Femminile nel 2027.