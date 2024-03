Indagato Gravina (presidente FIGC) per autoricliclaggio

A causa delle distorsioni della verità riguardanti la sua posizione, nonostante non sia formalmente indagato, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha chiesto di essere ascoltato per chiarire ciò che ha subito. L’audizione si è svolta presso la Procura di Roma e Gravina è stato iscritto nel registro degli indagati per autoriciclaggio.

Gli avvocati del presidente della Federcalcio hanno dichiarato che il loro cliente si è presentato dai magistrati per difendere la sua reputazione, fiducioso nel lavoro dei giudici. Ritengono che sia vittima di un’attività di dossieraggio e chiedono che vengano identificati i responsabili.