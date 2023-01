FILA e Suzanne Schulting insieme fino al 2026

Luxembourg, 12 gennaio 2023 – FILA e Suzanne Schulting scattano insieme verso nuovi traguardi e sempre più successi. La pluricampionessa del mondo e olimpica olandese di short track, reduce dal recente record mondiale nella tappa della Coppa del Mondo a Salt Lake City, ha infatti firmato un accordo di sponsorship di quattro anni con il Brand italiano.

Un contratto pluriennale a opera di FILA, azienda storica di abbigliamento sportswear e tempo libero, che mira ad accompagnarla alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, lanciandola anche verso le luci della ribalta di altri palcoscenici. L’obiettivo di questa collaborazione fino al 2026 sarà infatti quello di ampliare gli orizzonti di Suzanne Schulting attraverso la dotazione di nuove forniture di abbigliamento e calzature da training e tempo libero.

La strada che FILA ha deciso di intraprendere è quella di investire su nuovi talenti sportivi femminili che saranno accompagnati sia nel loro percorso sportivo, ma soprattutto nella loro crescita personale e professionale. La partnership tra Suzanne Schulting e FILA arricchisce il già ampio roster di atlete presenti nel tennis con una delle figure più influenti nello sport invernale e mirerà anche a un coinvolgimento trasversale nell’ambito degli eventi fashion e lifestyle.

Si amplia così la tradizione di FILA nel mondo degli sport di ghiaccio. Il Brand, infatti, oltre a vestire l’atleta olandese vanta come sponsorizzazioni tecniche il Comitato Olimpico dei Paesi Bassi (NOC*NSF) e la KNSB – Dutch Skating Federation, la FISG – Federazione Italiana Sport Ghiaccio e la NSF – Federazione Norvegese di Skating.

La volontà di FILA e Suzanne Schulting sarà quella di continuare la dinasty a tinte arancioni di Sven Kramer, l’atleta olandese, ritiratosi nel settembre 2022 e a oggi il più decorato long track ice speed skater nella storia delle Olimpiadi Invernali. La 25enne di Tijnje (ora in Heerenveen), infatti, ha di fronte un grande futuro. In sole due apparizioni olimpiche ha conseguito tre medaglie d’oro, una medaglia d’argento e due terze posizioni ed è destinata a superare quel record apparso per anni imbattibile.

L’impegno di FILA nel mondo dello sport, quindi, dimostra ancora una volta la volontà di non fermarsi mai. L’accordo con Suzanne Schulting è il segno delle ambizioni di entrambi di spiccare ulteriormente nel panorama internazionale sportivo volgendo lo sguardo anche in altri campi come la moda e il lifestyle dove FILA vanta la propria leadership.

Luca Bertolino, Head of Global Strategic Marketing FILA – “Accogliere nella famiglia FILA un’atleta dinamica e polivalente come Suzanne Schulting, un’icona del suo sport, è ciò che rappresenta la nostra visione: cercare i migliori talenti che hanno un’attitudine che si sposa perfettamente con la personalità del nostro marchio. Siamo estremamente orgogliosi di annunciare l’accordo con la pluricampionessa olimpica, soprattutto per il suo potenziale fuori dalla pista. Cercheremo quindi di sfruttare tutte le caratteristiche di Suzanne per alzare l’asticella sia per FILA che per l’atleta stessa grazie alle numerose attività che progetteremo per i prossimi anni”.

Suzanne Schulting – “Sono molto felice di far parte della famiglia FILA in vista delle Olimpiadi del 2026 a Milano. Non vedo l’ora di unire sport e moda in questa partnership. Il mio sogno è quello di battere di nuovo i record. Come atleta, i miei successi dipendono anche dai miei vestiti e dalle mie attrezzature. FILA fornisce i capi perfetti, quindi sono molto grato per questa partnership. FILA è un grande marchio e non vedo l’ora di indossare la sua collezione”.