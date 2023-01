CR7 Ronaldo vs Messi Streaming Gratis TV, dove vedere PSG-Ryad All-Star con Tablet Cellulare PC: Sky o DAZN?

Dove vedere Diretta PSG-Riyad All-Star Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18 italiane di oggi giovedì 19 gennaio 2023, si gioca l’amichevole di lusso PSG-Riyad All-Star allo stadio King Fahd International Stadium di Riyad, capitale dell’Arabia Saudita: in campo la supersfida tra CR7 Cristiano Ronaldo e Leo Messi, per il loro 37esimo duello in carriera. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere PSG-Riyad All-Star streaming gratis e diretta video tv.

Diretta PSG-Riyad All-Star Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Selezione saudita (3-4-1-2): Al-Owais; Jang Hyun-Soo, Al-Amri, Mado; Talisca, Luiz Gustavo, Matheus Pereira, André Carrillo; Pity Martinez; CR7 Cristiano Ronaldo, Marega. Allenatore Marcelo Gallardo.

PSG (3-4-3): Gianluigi Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Danilo Pereira, Nordi Mukiele; Warren Zaire, Vitinha, Bernat; Neymar Jr, Leo Messi e Kylian Mbappé. Allenatore Cristophe Galtier.

PSG-Riyad All-Star in TV al posto di Roja Directa Canale

PSG-Riyad All-Star in tv con Sky Sport Uno (Canale 201), Sky Sport Football (Canale 203), DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca di PSG-Riyad All-Star su DAZN sarà affidata a Edoardo Testoni col commento tecnico di Simone Tiribocchi.

La Super Sfida tra Cr7 Cristiano Ronaldo e Leo Messi anche su su PSG TV, il servizio di streaming del club parigino, che non deve essere precedentemente contrattato per essere utilizzato.

PSG-Riyad All-Star Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



PSG-Riyad All-Star streaming gratis per gli abbonati con Sky Go e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

PSG-Riyad All-Star Streaming alternativa Roja Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa PSG-Riyad All-Star Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV, HesGoal Info, Pepper Live Info, VipLeague Calcio, o RojadirectaTV.