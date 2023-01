JUVENTUS-MONZA Streaming Gratis TV in italiano Diretta Coppa Italia Video: Italia Uno o Canale 5?

Juventus-Monza Streaming senza Rojadirecta Video Gratis Coppa Italia. Si gioca alle ore 21:00 di oggi giovedì 19 gennaio 2023, partita da vedere sui canali digitali. Ottavi di finale di Coppa Italia a Torino dove si gioca Juventus-Monza. Chi vince giocherà ai quarti contro la vincente di Lazio-Bologna che si gioca sempre oggi alle 18 e viene trasmessa in diretta tv su Italia 1.

La Juventus è imbattuta nelle quattro sfide disputate contro il Monza (2V, 2N): tutti questi incontri si sono giocati nella fase a gironi tra il 1976 e il 1986. Il Monza partecipa agli ottavi di finale di Coppa Italia per la terza volta nella sua storia, dopo quelle del 1939 (quando raggiunse i quarti) e del 1959. Chi vincerà oggi? Di seguito tutte le informazioni per vedere Juventus-Monza streaming gratis e diretta tv.

Juventus-Monza Streaming, presentazione match e probabili formazioni Coppa Italia

La Juventus deve riscattare la sconfitta subita in campionato lo scorso 18 settembre, quando un gol di Gytkjaer regalò ai biancorossi il primo successo in Serie A e bagnò l’esordio di Palladino, che aveva preso il posto di Giovanni Stroppa, con tre punti storici. Una vittoria che cambiò profondamente il cammino del Monza che, da quel momento, ha veramente ingranato la marcia.

Juventus (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Soulé, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Miretti; Kean. Allenatore: Landucci (Allegri squalificato). A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Barbieri, Locatelli, McKennie, Iling-Junior, Chiesa, Di Maria, Milik.

Monza (3-4-2-1): Cragno; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Colpani, Machin; Gytkjaer. Allenatore: Palladino. A disposizione in panchina: Lamanna, Sorrentino, Caldirola, Barberis, Valoti, Sensi, Ranocchia, Antov, Petagna, Bondo, Carboni, Colombo, Ferraris, D’Alessandro, Vignato.

Arbitro: Pezzuto di Lecce. Guardalinee: Rossi-Scarpa. 4° Uomo: Maggioni. VAR: Nasca. Assistente VAR: Paganessi.

Juventus-Monza in tv verrà tramsessa in diretta e in esclusiva da Mediaset, da quest’anno detentrice dei diritti per trasmettere tutte le partite di Coppa Italia. Il canale che trasmetterà la sfida sarà Canale 5. Telecronaca affidata a Massimo Callegari, commento tecnico di Massimo Paganin. Dopo i successi contro Frosinone e Udinese tra agosto e ottobre, il Monza potrebbe vincere tre partite di fila in Coppa Italia per la prima volta dal 1988, quando superò Roma, Empoli e Prato.

Juventus-Monza streaming gratis? Due le possibilità: attraverso Mediaset Infinity, scaricando l’app su smartphone o tablet o collegandosi al sito Sportmediaset.it, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Rojadirecta TV è illegale ed è oscurata in Italia.

La Juventus è imbattuta da 17 partite interne di Coppa Italia, grazie a 15 successi e due pareggi; l’ultima sconfitta dei bianconeri in casa risale alla semifinale di andata del 5 marzo 2015, contro la Fiorentina (1-2): si tratta della striscia di imbattibilità interna più lunga per i piemontesi nella competizione.

La sfida Juventus-Monza non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Roja Club, Pirlotv, HesGoal Info, Pepper Live Info o RojadirectaTV.

Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e sul sito online di TuttoSport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.