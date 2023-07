Calciomercato: Mbappé andrà a giocare in Arabia Saudita o in Spagna?

CALCIOMERCATO – La saga di Kylian Mbappé continua a svilupparsi giorno dopo giorno. Secondo quanto appreso da AS, i rappresentanti del talento francese hanno avviato dei contatti con l’Arabia Saudita per discutere di un possibile trasferimento all’Al Hilal.

Il Fondo Investimenti Pubblici (PIF) sarebbe disposto a investire complessivamente 700 milioni di euro per questo affare. Questa somma coprirebbe i 300 milioni di euro necessari per pagare il Paris Saint Germain per il trasferimento e i restanti 400 milioni di euro per l’ingaggio di Mbappé.

Attualmente, le trattative si concentrano sulla durata del contratto. I rappresentanti sauditi vorrebbero che Mbappé si impegnasse per due stagioni, mentre il giocatore vorrebbe farlo solo per una, per poi trasferirsi a Madrid nell’estate del 2024, come previsto dai suoi programmi.

Inoltre, una delegazione del club arabo Al-Hilal è stata a Parigi per finalizzare l’arrivo di Malcom, che ha superato le visite mediche nella capitale francese. I sauditi rimarranno qualche giorno nella città per incontri di mercato, tra cui sperano di presentare il loro progetto a Kylian Mbappé e al suo entourage. L’Al-Hilal ha offerto 300 milioni di euro al PSG, consentendo al club di parlare direttamente con l’attaccante.