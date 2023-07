JUVENTUS MILAN Streaming Gratis TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Juventus-Milan Streaming Live Online. Alle ore 4:30 italiane di oggi venerdì 28 luglio 2023, la Juventus di Massimiliano Allegri giocherà contro il Milan di Stefano Pioli, in una partita amichevole valida per il “Soccer Champions Tour” al Dignity Health Sports Park di Carson appena fuori di Los Angeles (Stati Uniti). Per la squadra di Torino si tratta della prima prova in assoluto dopo l’annullamento della partita contro il Barcellona, mentre il Milan ha già affrontato il Lumezzante (vittoria per 7-0) e il Real Madrid (sconfitta in rimonta per 3-2).

Sarà proprio il Real Madrid la prossima avversaria, sempre in amichevole negli USA, della Vecchia Signora il prossimo 3 agosto alle ore 1:30 taliane. Le prossime partite amichevoli del Milan, invece, saranno:

2 agosto, ore 5 – Milan-Barcellona DAZN

8 agosto, ore 21 – Monza-Milan (Trofeo Silvio Berlusconi)

12 agosto – Milan-Etoile Sahel

Chi vincerà quest’oggi? Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Milan streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Juventus Milan Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Kean, Chiesa. Allenatore: Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Daffara, Alex Sandro, Rugani, Huijsen, De Winter, Nicolussi Caviglia, Barenechea, Nonge, Iling Jr, Cambiaso, Soulé, Yildiz, Milik.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Sportiello, Mirante, Florenzi, Kjaer, Kalulu, Simic, Bartesaghi, Adli, Pobega, Zeroli, Saelemaekers, Okafor, Romero, Colombo, Chaka Traoré, De Ketelaere.

Dove vedere Juventus-Milan in TV

Juventus-Milan sarà visibile in diretta TV su due canali: Dazn e Sky Sport Summer. Per poterla seguire su Dazn, sarà necessario scaricare l’app su smart TV, console di gioco o dispositivi come Google Chromecast, Apple TV o Amazon Fire Stick. Invece, per poterla vedere su Sky Sport Summer, sarà sufficiente essere abbonati a Sky.

Dove vedere Juventus-Milan Streaming

Per quanto riguarda lo streaming, la partita Juventus-Milan sarà visibile su Dazn, collegandosi all’app da smartphone e tablet, o sul sito web della piattaforma da un computer. Inoltre, la gara sarà visibile in streaming anche su SkyGo (gratis per gli abbonati) e NOW (a pagamento per tutti).