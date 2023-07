Calciomercato: Juve e Manchester ci provano con Benjamin Pavard

Beniamino Pavard, difensore francese del Bayern Monaco, sembra non avere intenzione di rinnovare il suo contratto con il club bavarese. Juventus, Manchester City e Manchester United stanno valutando la possibilità di ingaggiare il giocatore. Il Bayern potrebbe considerare la sua partenza per evitare che vada via a parametro zero. Le trattative potrebbero coinvolgere il nome di Kyle Walker, giocatore del City.

Beniamino Pavard potrebbe lasciare il Bayern Monaco: Juventus e Manchester pronte all’assalto

“In questo momento non ci sono negoziati con il club. Siamo concentrati sui nostri obiettivi stagionali. Cerco solo di giocare al meglio, vincere trofei. Vedremo quest’estate”. Lo scorso aprile, il francese Beniamino Pavard ha invitato i media a aspettare fino all’estate per scoprire se ci sono opzioni per rinnovare il suo contratto con il Bayern Monaco.

Pavard respinge l’ultima proposta di rinnovo: il Bayern considera la sua partenza

Nonostante il giocatore non abbia più commentato, tutti gli indizi indicano che non ha alcuna intenzione di prolungare la sua permanenza nel club bavarese. Infatti, le informazioni provenienti dal mondo dello sport assicurano che il giocatore ha già respinto l’ultima proposta di rinnovo presentata dal club di Monaco.

Tre squadre sono consapevoli di quanto sta accadendo e hanno iniziato a muoversi. Secondo le ultime notizie di calciomercato, Juventus, Manchester City e Manchester United stanno già valutando la possibilità di approfittare di questa situazione per cercare di ingaggiare nuovamente il versatile e esperto difensore.

Kyle Walker potrebbe essere coinvolto nelle trattative per Pavard

Finora i tedeschi hanno mantenuto la loro posizione di voler trattenere il francese, ma potrebbero decidere di considerare la sua partenza dopo aver verificato che non è interessato a prolungare il contratto, così da evitare che vada via a parametro zero. Anche se il suddetto portale non menziona le sue possibili richieste, spiega che il Bayern potrebbe includere il nome del suo giovane allievo nelle trattative per l’acquisto del giocatore del City, Kyle Walker.