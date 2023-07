La Juventus è rimasta senza Conference League! La Vecchia Signora punita dalla UEFA di Ceferin

È ufficiale: la Juventus non giocherà la prossima edizione del UEFA Conference League. Dopo diverse settimane di indiscrezioni a riguardo, la UEFA ha annunciato l’esclusione dall’Europa della formazione bianconera che dovrà anche pagare una multa di 10 milioni di euro come ulteriore contributo finanziario. La Vecchia Signora sarà sostituita dalla Fiorentina, ottava classificata in Serie A. La squadra femminile invece potrà regolarmente disputare le competizioni UEFA anche nella stagione 2023/24 e dunque partecipare alla Champions League femminile.

Così recita il comunicato ufficiale della UEFA:

“La decisione della Prima Camera dello UEFA CFCB comporta la risoluzione del Settlement Agreement tra UEFA e Juventus del 31 agosto 2022 e l’esclusione di Juventus dalla UEFA Conference League della stagione sportiva 2023/2024. Per effetto della decisione, Juventus (i) sarà tenuta al pagamento di un contributo economico di Euro 10 milioni in parte trattenuto dagli introiti della partecipazione alle competizioni UEFA nelle prossime stagioni sportive e (ii) potrebbe essere tenuta al pagamento di un ulteriore contributo economico condizionale pari a Euro 10 milioni nel caso in cui i bilanci di Juventus al 30 giugno 2023, 2024 e 2025 presentassero significative violazioni delle UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations (“CL&FS”); tale importo condizionale sarebbe eventualmente trattenuto dagli introiti della partecipazione alle competizioni UEFA nelle prossime stagioni sportive“.

Ecco perchè la Juventus è stata esclusa dall’Europa

Il Comunicato della UEFA afferma:

“La Juventus ha violato il quadro normativo della UEFA e ha violato l’accordo transattivo firmato nell’agosto 2022. Di conseguenza, la Prima Camera del CFCB ha deciso di escludere la Juventus dalle competizioni UEFA maschili per club 2023/24 e imporre al club un ulteriore contributo finanziario di 20 milioni di euro. Di questo importo, 10 milioni di euro sono condizionali e saranno applicati solo se i bilanci annuali del club per gli anni finanziari 2023, 2024 e 2025 non saranno conformi ai requisiti contabili definiti nell’Allegato G del Regolamento per le licenze per club e la sostenibilità finanziaria UEFA“.

I bianconeri non faranno appello, il presidente Ferrero: “Convinti della nostra correttezza, ma mettiamo fine alle incertezze” per poterci finalmente concentrare sulla possibile partecipazione alla Champions League 2024/25. In effetti, con un solo impegno settimanale (quello di campionato), e la Coppa Italia da metà stagione, i tifosi si auspicano che la Juve torni a vincere lo Scudetto!

Il tweet

L'UEFA esclude la Juventus dalle coppe europee. Prima che possa pensarci da sola.#Juventus #UEFA #ConferenceLeague — Unfair Play (@unfair_play) July 28, 2023