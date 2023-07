NAPOLI-Hatayspor Streaming TV: dove vedere Diretta Video Amichevole Castel di Sangro 2023

Dove vedere diretta Napoli-Hatayspor streaming, amichevole calcio d’estate. Alle ore 18:30 italiane di oggi sabato 29 luglio 2023 si gioca al al Patini di Castel di Sangro l’amichevole estiva Napoli-Hatayspor. La squadra Campione d’Italia affronta l’Hatayspor che è una squadra di calcio che fa parte della SuperLig turca. Nel mese di marzo dello scorso anno, si ritirò dal campionato a causa di un terremoto devastante che ha causato danni irreparabili e la morte di molte persone. Scopriamo insieme formazioni e dove vedere Napoli-Hatayspor in tv e streaming gratis.

Probabili formazioni Napoli-Hatayspor

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Rudi Garcia.

Hatayspor (4-3-2-1): Kardesler; Alici, Bekaroglu, Yilmaz, Kanak; Aabid, Boudjemaa, Aksoy; Kaabi, Dudziak; Luis.

Napoli-Hatayspor in TV

La partita di caldio d’estate amichevole Napoli Hatayspor sarà trasmessa in diretta sul Canale 251 di Sky, ma non sarà visibile gratuitamente su TV8. La telecronaca avrà inizio alle 18:30 di oggi e per poterla vedere in TV bisogna pagare 9,99 Euro per il fatto che la visione è “pay per view“.

Napoli-Hatayspor Streming Gratis Online

La partita amichevole Napoli-Hatayspor non sarà trasmessa in streaming gratuito. Sarà visibile solo in TV mediante il servizio pay-per-view. L’uso di siti illegali per lo streaming gratuito è sconsigliato. Gli aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter.