NAPOLI-Anaunia Streaming info ROJADIRECTA Video: dove vedere Diretta TV. Amichevole di Oggi 18 luglio 2021

Dove vedere diretta Napoli-Anaunia streaming, amichevole calcio d’estate. Alle 17:30 di oggi domenica 18 luglio 2021 c’è la prima uscita stagionale per la squadra di Spalletti contro i dilettanti del Trentino a Dimaro. Avversari già affrontati e sconfitti l’estate del 2017. Quel match terminò 17-0, con Dries Mertens mattatore assoluto e autore di cinque reti. Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming live e diretta tv.

Napoli-Bassa Anaunia, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-2-3-1): Contini; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Demme; Politano, Elmas, Ounas; Osimhen.

Panchina: Baietti, Costa, Luperto, Palmiero, Tutino, Rrahmani, Machach, Folorunsho, Ciciretti, Zanoli, Zedadka, Petagna, Gaetano. All. Spalletti

BASSA ANAUNIA: Iobstraibizer; Cova, Pezzi, Falvo, Lucchini, Iob, Pedot, Mallemace, Dalpiaz, Zanotti, Formolo. Panchina: Depretis, Tomasi, Cattani, Giacomo Tanel, Bonn, Delfovo, Luca Tanel, Tenaglia, Pedò, Stonfer. All. Coslop.

Purtroppo non ci sarà nemmeno il video streaming live della partita del Napoli su Facebook, come invece è avvenuto per la partita dell’Inter di ieri. L’unica alternativa rimane YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo. Ci sarebbe anche Rojadirecta ma è illegale in Italia.