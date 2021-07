LUGANO INTER Streaming Gratis TV, dove vedere la partita Amichevole in Diretta TV

Dove vedere Lugano Inter Streaming senza Rojadirecta, Amichevole calcio d’estate. Lugano-Inter, valida per la Lugano Region Cup, si giocherà oggi sabato 17 luglio 2021 allo stadio Stadio comunale di Cornaredo a Lugano, in Svizzera. Calcio d’inizio fissato alle ore 20:30. L’accesso allo stadio sarà consentito solo ai possessori del Certificato Covid svizzero o del Green Pass Europeo. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Lugano Inter video streaming live diretta tv.

Diretta Lugano Inter Streaming, prestanzione match.

La prima uscita stagionale della nuova Inter è un classico dell’estate nerazzurra: a battezzare Simone Inzaghi sarà il Lugano, avversario affrontato in diverse occasioni anche nelle estati precedenti dai campioni d’Italia in carica. La formazione svizzera fu anche la prima avversaria di Antonio Conte da tecnico interista nel luglio 2019: allora finì 1-2 per i meneghini, trascinati dalle reti di Sensi e Brozovic. Nel 2018 l’Inter vinse con uno scarto ancora più netto, uno 0-3 determinato dal sigillo di Lautaro e da una doppietta di Karamoh. Quella era la squadra allenata da Luciano Spalletti, ora al timone del Napoli.

Le probabili formazioni:

LUGANO (4-3-1-2): Baumann; Lavanchy, Daprelà, Ziegler, Facchinetti; Custodio, Sabbatini, Guidotti; Lovric; Ardaiz, Bottani. Allenatore Braga.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov; Darmian, Nainggolan, Agoumé, Gagliardini, Dimarco; Pinamonti, Salcedo. Allenatore Simone Inzaghi.

Lugano Inter in Diretta TV.

Lugano Inter sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Calcio (202 del satellite, 483 del digitale terrestre). La partita non viene trasmessa in chiaro.

Lugano Inter Streaming alternativa a Rojadirecta.

Lugano Inter sarà disponibile in streaming live su SkyGo (gratis per gli abbonati), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento su NOW. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Alternative per vedere Lugano Inter in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Lugano Inter streamin online? La partita sarà disponibile sui canali ufficiali dell’Inter su Youtube e Facebook solamente per i tifosi nerazzurri al di fuori dell’Italia (ad eccezione della Svizzera). Visione gratis, con telecronaca in inglese.

Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.