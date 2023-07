Milan Real Madrid Streaming TV, dove vederla Gratis Online con Cellulare Android iPhone

Dove vedere Milan-Real Madrid Streaming Online Oggi 24 luglio 2023. Il Milan di Stefano Pioli giocherà una partita amichevole di lusso contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti al “Rose Bowl” di Pasadena. La partita è parte del Soccer Champions Tour. I tifosi del Milan sono entusiasti per gli acquisti di mercato che hanno fatto e i giocatori come Loftus-Cheek e Pulisic sono molto attesi. Il Real Madrid, invece, si affiderà a giocatori come Bellingham e Brahim Diaz il quale ha fatto ritorno in Spagna dopo l’esperienza rossonera. La partita si giocherà oggi lunedì 24 luglio 2023 alle 4 del mattino in Italia.

Probabili formazioni Milan-Real Madrid

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Pobega, Loftus-Cheek, Krunic; Leao, Giroud, Pulisic. Allenatore Stefano Pioli.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Camavinga; Valverde, Bellingham, Tchouameni; Rodrygo, Joselu, Vinicius Jr. Allenatore Carlo Ancelotti.

Milan-Real Madrid in diretta TV

La partita amichevole Milan-Real Madrid, in programma alle ore 4:00 italiane di lunedì 24 luglio 2023 al “Rose Bowl” di Pasadena (Stati Uniti), sarà visibile in diretta tv Dazn e Sky Sport Summer.

Dove vedere Milan-Real Madrid Streaming Online Oggi 24 luglio 2023

Milan-Real Madrid gratis per gli abbonati, sarà visibile in streaming su Dazn e SkyGo, app che permette agli abbonati di Sky di seguire tutte le trasmissioni su dispositivi portatili. Puoi eventualmente controllare le piattaforme di streaming online o i canali televisivi che trasmettono gli eventi sportivi per trovare alternative e informazioni aggiornate sulla partita.