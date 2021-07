Calendario Amichevoli estive Serie A 2021, le partite di Juve, Napoli, Inter, Milan, Roma e Lazio

Il calendario delle partite amichevoli dell’estate 2021 per le squadre big di Serie A: Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma e Lazio.

Per il momento non ci sono partite programmate. La Juve di Max Allegri esordirà in campionato domenica 21 agosto in casa dell’Udinese.

Dopo il 12-0 inflitto al Bassa Anaunia ieri, il Napoli affronterà la Pro Vercelli il 24 luglio alle 17:30 e il Bayern Monaco alle 16:30 del 31 luglio. Il Napoli esordirà in campionato domenica 21 agosto in casa contro il Venezia.

Amichevoli Inter

Il 26 luglio l’Inter affronterà l’Arsenal alle ore 0:00 italiane. Poi sarà la volta dell’Atlético Madrid l’8 agosto (orario da definire).

L’Inter esordirà in campionato domenica 21 agosto in casa contro il Genoa.

Dopo il 6-0 inflitto alla Pro Sesto il 16 luglio, il Milan giocherà il 31 luglio alle 21 contro il Nizza, il 4 agosto contro il Valencia alle 20:30, contro il Real Madrid l’8 agosto alle 18:30. Il Milan esordirà in campionato domenica 21 agosto in casa della Sampdoria.

La Roma ha già gicoato due partite amichevoli: il 15 luglio Roma-Montecatini 10-0 e il 18 luglio Roma-Ternana 2-0. Prossimi appuntamenti: 21 luglio ore 19:30 Triestina-Roma

(in diretta streaming su RomaTV e Sportitalia), il 25 luglio (orario da definire) Roma-Debrecen, il 28 luglio (orario da definire) Roma-Porto e il 7 agosto alle 22:00 Betis-Roma. La Roma esordirà in campionato domenica 21 agosto in casa contro la Fiorentina.

Dopo il 10-0 inflitto al “Top 11 Cadore” il 17 luglio, la Lazio tornerà in campo il 20 luglio alle 18:30 in Lazio-Fiori Barp Sospirolo, il 23 luglio alle 18:30 in Lazio-Triestina e il 27 luglio alle 18:30 in Lazio-Padova . La Lazio esordirà in campionato domenica 21 agosto in casa dell’Empoli.