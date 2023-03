Cristiano Ronaldo protagonista anche con Al Nassr, giallo e sostituito [VIDEO]

L’attaccante portoghese Cristiano Ronaldo non ha fatto una bella figura quando è dovuto uscire dal campo negli ultimi minuti del match tra Al Nassr e Abha, per i quarti di Coppa del Re a Riyadh.

Se c’è qualcosa che Cristiano Ronaldo odia nel calcio è essere sostituito. Lo sappiamo tutti. Non importa se indossa la maglia di Al Nassr o quella della nazionale portoghese. Né se ha segnato un poker o ha dato un paio di assist. Non c’è niente che CR7 odi di più che essere mandato in panchina. Lo ha dimostrato anche questo martedì, nella vittoria della sua squadra contro l’Abha nei quarti di finale della King Cup 2023.

Al Msool Park di Riyadh, dopo una partita in cui non aveva importanza, l’allenatore di Al Nassr, Rudi García, ha deciso di sostituire Cristiano Ronaldo per dare una possibilità a Talisco. Come previsto, il capitano non ha gradito affatto lasciare il campo.

Cristiano Ronaldo was not happy after being substituted. pic.twitter.com/CoEsxkOAS6 — CR7 Portugal (@CR7_PORFC) March 14, 2023

Come si può vedere nelle immagini, Ronaldo si è affrettato a consegnare il nastro del capitano a uno dei suoi compagni di squadra e ha fatto una smorfia mentre si dirigeva verso la panchina. Allo stesso tempo, il portoghese si lamentava di non essere riuscito a segnare nella vittoria contro Abha.

Arrivato alla panchina dei sostituti, Cristiano ha ricevuto un saluto dal suo allenatore e dai compagni di squadra. Si sono persino congratulati con lui per la partita che ha fatto. Tuttavia, nemmeno i buoni gesti hanno aiutato a cambiare il suo volto.

Ronaldo ha anche ricevuto un cartellino giallo

Cristiano Ronaldo received a yellow card after kicking the ball away for Al-Nassr 😬 pic.twitter.com/8x09SsKPHC — GOAL (@goal) March 14, 2023

Quando tornerà a giocare Cristiano Ronaldo?

Dopo la qualificazione alle semifinali della King Cup, Al Nassr di Cristiano sta già pensando alla sua prossima sfida: Abha. Sì, la squadra di Riyad affronterà di nuovo lo stesso rivale questo sabato 18 marzo, nello stesso stadio. Va ricordato che dal suo arrivo nel campionato saudita, Cristiano ha già segnato otto volte. Damak (3), Al Wehda (4) e Al Fateh ne sono state le vittime.