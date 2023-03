NAPOLI-FRANCOFORTE Streaming Gratis TV, dove vedere il match: DAZN, Sky Live o Prime Video?

Dove vedere Diretta Napoli-Francoforte Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21:00 italiane di oggi mercoledì 15 marzo 2023, il Napoli di Spalletti riceve allo stadio Diego Armando Maradona (tutto esaurito), la visita dell’Eintracht Francoforte allenato dal tecnico Glasner, per la gara di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Chi vincerà questa sera? Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Francoforte streaming gratis e diretta tv.

Diretta Napoli-Francoforte Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Dopo Milan e Inter, anche il Napoli vuole entrare a far parte della rappresentanza italiana nei quarti di finale della Champions League, cosa che fino ad ora non è mai riuscita nella sua storia. Gli azzurri di Spalletti partono con il vantaggio della vittoria per 2-0 dell’andata in Germania (gol di Osimhen e Di Lorenzo), un risultato importante che cercheranno di gestire nella partita di ritorno in programma stasera al Diego Maradona.

Tuttavia, bisogna fare attenzione a non sottovalutare l’Eintracht Francoforte, come ha ricordato l’allenatore toscano nella conferenza stampa di ieri: “Stiamo vivendo una stagione eccezionale e possiamo fare la storia del Napoli se riusciremo a raggiungere i quarti di finale. Non sottovaluteremo l’avversario, perché la qualificazione è divisa al 50%”.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

A disposizione in panchina: Gollini, Idasiak, Ostigard, Olivera, Bereszynski, Ndombele, Elmas, Gaetano, Lozano, Simeone. Indisponibili: Raspadori. Squalificati: nessuno. Diffidati: Politano, Kim.

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Jakic, Ndicka; Buta, Rode, Sow, Max; Kamada, Gotze; Borré. Allenatore: Glasner.

A disposizione in panchina: Ramaj, Horz, Smolcic, Hasebe, Touré, Lenz, Chandler, Knauff, Alidou, Alario. Indisponibili: Dina Edimbe, Lindstrom. Squalificati: Kolo Muani. Diffidati: Hasebe, Jakic, Smolcic.

Arbitro: Antony Taylor (Inghilterra). Assistenti: Beswick e Betts (Inghilterra). IV Uomo: Jones (Inghilterra). VAR: Van Boekel (Olanda). Assistente VAR: Manschot (Olanda).

Napoli-Francoforte in Diretta TV



Napoli-Francoforte in diretta TV e in esclusiva su Amazon Prime Video. A commentare la partita tra Tottenham e Milan su Amazon Prime Video sarà la coppia composta da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

L’Eintracht Francoforte si è imposto nell’unico precedente europeo giocato a Napoli: il match era valido per gli ottavi di finale di Coppa Uefa e si concluse 0-1.

Napoli-Francoforte Streaming Gratis Live ITA

Napoli-Francoforte streaming gratis per gli abbonati con Amazon Prime Video. Basta scaricare l’app su moderna Smart TV oppure su console di come PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X). Sarà possibile seguire la partita di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi Smart TV. Basterà quindi collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook, oppure scaricare la relativa app su smartphone e tablet.

Il Napoli è vicino a conquistare per la prima volta nella sua storia la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Nell’unico precedente in cui vinse una partita degli ottavi venne poi eliminato (dal Chelsea nel 2011-12).

Napoli-Francoforte Streaming alternativa online

La sfida tra Napoli-Francoforte non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV. Sul Corriere dello Sport e su TuttoSport potete seguire la diretta live scritta della partita di oggi con gli aggiornamenti in tempo reale, con cronaca, il tabellino e le principali statistiche.

L’Eintracht ha sempre segnato finora in trasferta in questa edizione di Champions (5 gol) con un bilancio di 2 vittorie e una sconfitta.