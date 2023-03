Napoli-Eintracht Francoforte in diretta streaming esclusiva su Prime Video

La sfida di UEFA Champions League tra Napoli e Eintracht Francoforte sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su Prime Video Mercoledì 15 marzo 2023 dalle ore 19:30 e calcio d’inizio alle ore 21:00 italiane. Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini commenteranno la gara di ritorno degli ottavi di finale della competizione in diretta live, mentre Gianpaolo Calvarese sarà nella VAR Room di Prime Video. Inviati a bordo campo saranno Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani. Giulia Mizzoni, Gianfranco Zola, Claudio Marchisio e Luca Toni saranno in studio per l’analisi della gara.

Dalle 23:15 Marco Cattaneo, Cristiana Girelli e Julio Cesar commenteranno gli highlights di tutti i match della UEFA Champions League giocati martedì 14 e mercoledì 15 marzo su Prime Video. Gli highlights saranno inoltre disponibili on demand a partire dalle 23:00 di mercoledì 15 marzo.

Inoltre, con X Ray sarà possibile accedere in tempo reale a statistiche, momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo. Sarà possibile rivedere i momenti migliori delle gare anche tramite Alexa, grazie alla skill “Prime Video UEFA Champions League Highlights”.