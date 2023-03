MILAN-SALERNITANA Streaming Gratis DAZN SKY: Probabili Formazioni e Come Vederla in Diretta Video TV

Dove vedere Diretta Milan-Salernitana Streaming. Alle ore 20:45 italiane di oggi lunedì 13 marzo 2023, per la 26a giornata di Serie A, il Milan di Pioli (quarto in classifica assieme alla Roma con 47 punti) riceve allo Stadio di San Siro (Milano) la visita della Salernitana di Paulo Sousa (16a in graduatoria con 25 punti). Il match di andata, giocato lo scorso 4 gennaio, è stata la prima partita del 2023 dopo la sosta Mondiale. Il Diavolo ha sbancato 2-1 l’Arechi grazie alle reti di Leao e Tonali. Inutile, per i padroni di casa, lo squillo di Bonazzoli. Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Milan-Salernitana streaming gratis e diretta video tv.

Le probabili formazioni di Milan-Salernitana



MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Krunic, Tonali, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Tatarusanu, Kjaer, Ballo-Touré, Dest, Florenzi, Calabria, Bakayoko, Pobega, Vranckx, Bennacer, Adli, De Ketelaere, Rebic, Origi, Ibrahimovic. Indisponibili: Messias. Squalificati: nessuno. Diffidati: Calabria, Giroud, Kalulu, Kjaer, Rebic.

SALERNITANA (3-4-1-2): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Sambia, Crnigoj, Coulibaly, Bradaric; Candreva; Dia, Piatek. Allenatore Paulo Sousa.

A disposizione in panchina: Sepe, Bronn, Mazzocchi, Maggiore, Nicolussi Caviglia, Lovato, Bohinen, Vilhena, Botheim, Valencia, Kastanos, Bonazzoli. Indisponibili: Fazio, Troost Ekong. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: La Penna di Roma. Assistenti: Zingarelli-Di Monte. Quarto uomo: Perenzoni. VAR: Banti. Assistente VAR: Guida.

Milan-Salernitana in TV, dove la fanno vedere?

Milan-Salernitana in tv con DAZN (presente anche su TimVision), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (251 del satellite). Su DAZN, telecronaca del match affidata a Edoardo Testoni e Simone Tiribocchi. Sky invece ha reso noto che i due telecronisti saranno Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

Il Milan è rimasto imbattuto in quattro delle cinque sfide (3V, 1N) in questo campionato contro squadre che iniziavano la giornata nelle ultime cinque posizioni; tuttavia, nella più recente di queste gare ha perso in casa per 5-2 contro il Sassuolo.

Milan-Salernitana Streaming Gratis in Italiano

Milan-Salernitana streaming gratis per gli abbonati con Sky Go e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Theo Hernández ha realizzato 21 gol in Serie A da quando veste la maglia del Milan (2019/20): dalla sua prima rete in rossonero contro il Genoa nell’ottobre 2019, il terzino francese è il difensore dei maggiori cinque campionati europei con più marcature all’attivo.

La partita è disponibile anche con NOW, il servizio streaming on demand di Sky: sarà sufficiente acquistare il ticket “Sport” prima di selezionare la diretta del match dalla programmazione. Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. La sfida non sarà disponibile in alternativa con Rojadirecta Live Streaming in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.