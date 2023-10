Real Madrid vs Napoli: la sfida Champions è in diretta streaming su Amazon Prime Video

Dove vedere Real Madrid vs Napoli Streaming e TV. La quinta giornata della UEFA Champions League vedrà il Napoli affrontare il Real Madrid in un match cruciale. La partita verrà trasmessa in diretta streaming e in esclusiva su Amazon Prime Video con collegamenti pre-partita a partire dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle ore 21:00 di Mercoledì 29 novembre.

Inoltre, il servizio di streaming continuerà a trasmettere il miglior match del mercoledì sera fino alla stagione 2026-27. Saranno disponibili anche gli highlights delle altre partite del martedì e del mercoledì sera.

Come è finita la partita all’andata

All’andata, allo Stadio Maradona, la partita Napoli-Real Madrid (del 3 ottobre) è terminata con il risultato di 2-3 a favore dei Blancos. In questo momento il Real Madrid è in testa alla classifica del Gruppo C con 9 punti a punteggio pieno, mentre il Napoli è secondo con 6 punti. Tutto fa pensare che saranno queste due squadre a passare il turno, per cui la sfida del Bernabeu potrebbe non essere tanto bella. Le due formazioni devonon pure risparmiare energie perchè impegnate in più fronti.

Amazon Prime Video con la UEFA Champions League

Amazon Prime Video offrirà un’ampia copertura di Real Madrid-Napoli di UEFA Champions League, con presentatori, commentatori, esperti ed opinionisti di alto livello. Oltre al calcio, gli appassionati di sport potranno godere di una vasta selezione di documentari sportivi in esclusiva su Prime Video. I clienti Prime in Italia potranno guardare le partite tramite l’app di Prime Video su vari dispositivi, inclusi smart TV, dispositivi mobili e console di gioco. I non clienti Prime avranno la possibilità di provare il servizio gratuitamente per 30 giorni.