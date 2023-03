Juventus-Sampdoria, Stankovic: “Vlahovic è un grande attaccante”

Sotto i riflettori di Premier League e Real Madrid, il talentuoso Dusan Vlahovic (23 anni) è uno dei pilastri della Juventus a Torino. Tuttavia, l’ariete sta attraversando una fase difficile (a livello mentale). Stando così le cose, farà uno sforzo notevole per recuperare la sua migliore versione in Serie A e nel Vecchio Continente.

Il suo connazionale Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato del suo incontro nell’ultima giornata di Serie A nella quale la sua squadra ha perso con la Vecchia Signora all’Allianz Stadium con il risultato finale di 4-2. Ecco le parole del tecnico della Sampdoria:

“Dusan è un grande attaccante, è un brutto momento per lui. Parliamo come padre e figlio: non deve mollare, è un attaccante di prim’ordine. Troverà continuità”.