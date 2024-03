Atletico Madrid INTER Streaming TV, dove vedere Gratis Online la partita di ritorno degli ottavi di Champions League

Dove vedere Diretta Atletico Madrid-Inter Streaming: quando e dove si gioca. Il mercoledì della UEFA Champions League presenta due incontri per la fase a eliminazione diretta: uno di questi è Atletico Madrid-Inter, in programma presso lo stadio “Wanda Metropolitano” di Madrid (Spagna) alle ore 21:00 di oggi 13 marzo 2024.

Atletico Madrid-Inter si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come. Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra Diego Pablo Simeone e Simone Inzaghi? Di seguito dove vedere streaming Atletico Madrid-Inter gratis, diretta tv, formazioni della partita.

L’Inter non ha vinto in trasferta contro squadre spagnole nelle ultime 10 partite di Champions League, con un bilancio di 3 pareggi e 7 sconfitte. L’ultimo successo risale al 2004, quando ha battuto il Valencia per 5-1.

Diretta Atletico Madrid-Inter Streaming: probabili formazioni



L’Inter ha due possibilità su tre di superare il turno contro l’Atletico Madrid grazie al gol segnato da Marko Arnautovic all’andata. In caso di parità, la squadra italiana passerebbe il turno, mentre una sconfitta di misura porterebbe la partita ai tempi supplementari. Una vittoria con almeno due gol di scarto qualificherebbe gli spagnoli ai quarti di finale.

L’Inter schiera una formazione standard con Acerbi non al massimo e Dumfries come novità sulla destra. In attacco ci sono Lautaro e Thuram. All’Atletico, Morata gioca accanto a Griezmann, con Savic in difesa e De Paul a centrocampo.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Lino; Morata, Griezmann. Allenatore Diego Pablo Simeone.

A disposizione in panchina: Moldovan, Gomis, Azpilicueta, Gabriel, Paulista, Reinildo, Saul, Riquelme, Vermeeren, Barrios, Depay, Correa, El Jebari.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Acerbi, Bisseck, Darmian, Buchanan, Stankovic, Asllani, Frattesi, Klaassen, Sanchez, Sarr.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia). Guardalinee: Listkiewicz-Kupsik. IV Uomo: Rackowski. VAR: Kwiatkowski (Germania). Assistente Sala VAR: Frankowski.

L’Atletico Madrid ha perso la sesta partita d’andata in UEFA Champions League, con solo due passaggi alle fasi successive (contro Bayer Leverkusen e Barcellona) e tre eliminazioni (Real Madrid, Chelsea, Manchester City).

Atletico Madrid-Inter in TV



La partita tra Atletico Madrid-Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva su Amazon Prime Video, disponibile anche per i clienti Sky. La telecronaca sarà curata da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con inviati sul campo. Inoltre, sarà attiva la funzione X Ray che fornirà statistiche e momenti salienti della partita in tempo reale.

In UEFA Champions League, l’Inter ha vinto sette degli otto precedenti round a eliminazione diretta quando ha vinto la partita d’andata. L’unica eccezione è stata nei quarti di finale della stagione 2005-06 contro il Villarreal.

Atletico Madrid-Inter Streaming Gratis in Italiano



La partita Atletico Madrid-Inter sarà trasmessa gratuitamente in streaming per coloro che sono abbonati a Sky Go. Live streaming anche su Now e su sito e app di Mediaset Infinity e Sportmediaset. Sui vari siti sportivi come La Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Ci sono stati solo due incontri tra l’Atletico Madrid e l’Inter, con una vittoria per gli italiani (match d’andata vinto 1-0 dai nerazzurri) e una vittoria per i Colchoneros nella finale della Supercoppa Europea del 2010 (2-0).