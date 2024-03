Champions: Tabellino e pagelle di Atletico Madrid-Inter 5-3 dcr

L’Inter soccombe ai calci di rigore contro l’Atletico Madrid nel secondo match degli ottavi di finale della Champions League e saluta la competizione. I nerazzurri aprono il punteggio al 33′ con Dimarco, ma subiscono il rapido pareggio di Griezmann (35′). Dopo un secondo tempo equilibrato, Depay segna il 2-1 all’87’, portando la partita ai tempi supplementari. Le due parate di Oblak (su Sanchez e Klaassen) e l’errore di Lautaro dal dischetto decidono la sfida. Simeone si qualifica per i quarti, mentre tutte le squadre italiane sono state eliminate.

L’Inter inizia la partita con aggressività, ma non riesce a segnare. Dimarco apre il punteggio, ma Griezmann pareggia subito. Depay segna il gol decisivo, portando la partita ai supplementari. L’Inter non riesce a segnare, e la partita si decide ai rigori con l’errore di Lautaro. L’Atletico Madrid passa ai quarti di finale, mentre l’Inter è eliminata dalla Champions League.

Tabellino e pagelle di Atletico Madrid-Inter 5-3 d.c.r.

Marcatori gol: 33′ Dimarco (I), 35′ Griezmann (A), 42′ st Depay (A).

Atletico Madrid (5-3-2): Oblak 7; Molina 5,5 (34′ st Barrios 6), Savic 6,5, Witsel 6,5, Hermoso 6,5, Lino 6,5 (26′ st Riquelme 6,5); Llorente 6 (9′ pts Azpilicueta 6), Koke 6, De Paul 6 (26′ st Correa 6); Griezmann 7 (1′ sts Niguez 6), Morata 5,5 (34′ st Depay 7). Allenatore: Simeone 6,5.

Inter (3-5-2): Sommer 6,5; Pavard 5, De Vrij 6, Bastoni 6 (27′ st Acerbi 6); Dumfries 5,5 (27′ st Darmian 6), Barella 7 (39′ st Frattesi 5,5), Calhanoglu 6, Mkhitaryan 6 (6′ sts Klaassen 5,5), Dimarco 7 (39′ st Bisseck 6); Thuram 6 (12′ pts Sanchez 6), Martinez 5,5. Allenatore: Inzaghi 5,5.

Arbitro: Marciniak. Ammoniti: Hermoso (A), Koke (A), Calhanoglu (I), Acerbi (I), Bisseck (I).

Curiosità dopo partita

L’Inter ha fallito nel superare gli ottavi di finale della Champions League in due delle ultime tre stagioni – precedentemente era stata eliminata dal Liverpool nel 2022. Inoltre, non ha superato il turno in tre delle ultime quattro occasioni in cui ha affrontato squadre spagnole nella fase ad eliminazione diretta della competizione.

Una partita dell’Inter è andata ai tempi supplementari per la prima volta nella storia della Champions League, eccezion fatta per la semifinale del 1972 contro il Celtic, vinta ai rigori. Inoltre, ha subito un gol nei minuti finali del tempo regolamentare per la prima volta in questa stagione in tutte le competizioni.

L’Inter ha interrotto una serie di 13 vittorie consecutive nei tempi regolamentari in tutte le competizioni e ha visto una delle rare partite in cui ha concesso più di un gol nei 90 minuti, dopo la vittoria per 4-2 contro la Roma. Federico Dimarco è diventato solo il secondo difensore dell’Inter a segnare in una fase a eliminazione diretta della Champions League, dopo Maicon nel 2010 e nel 2007.

Memphis Depay ha segnato il suo ultimo gol in Champions League contro la Juventus nel 2020, mentre Griezmann e Mbappé sono gli unici giocatori di questa edizione della Champions League a segnare in tutte le partite casalinghe. Lautaro Martínez ha raggiunto la sua 44ª presenza in Champions League, posizionandosi al 7° posto tra i giocatori con più presenze nella storia dell’Inter in Coppa dei Campioni/Champions League.

L’Atlético Madrid ha schierato la formazione più anziana di sempre in una partita di fase a eliminazione diretta della Champions League, con un’età media di 30 anni e 129 giorni.