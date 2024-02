INTER Atletico Madrid Streaming Online, dove vedere TV Gratis l’andata degli ottavi di Champions League

Dove vedere Diretta Inter-Atletico Madrid Streaming: quando e dove si gioca. Il martedì della UEFA Champions League presenta due incontri per la fase a eliminazione diretta: uno di questi è Inter-Atletico Madrid, in programma presso lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro in Milano (Italia) alle ore 21:00 di oggi 20 febbraio 2024.

Inter-Atletico Madrid si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come. Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra Diego Pablo Simeone e Simone Inzaghi? Di seguito dove vedere streaming Inter-Atletico Madrid gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Inter-Atletico Madrid Streaming: probabili formazioni



L’Inter guidata da Simone Inzaghi ha ottenuto otto vittorie consecutive che l’hanno portata in testa alla Serie A con un vantaggio di nove punti sulla Juventus. La squadra è in ottima forma fisica e si prepara per gli ottavi di finale di Champions League. L’Atlético Madrid, allenato da Diego Simeone, sta affrontando un inizio di 2024 estenuante con 12 partite in calendario. Nonostante la stanchezza e alcuni acciacchi fisici, la squadra ha ottenuto buoni risultati. Gli spagnoli hanno giocato contro diverse squadre di alto livello e sono chiamati a dare il massimo per competere con le squadre più in forma d’Europa.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Dumfries, Stankovic, Buchanan, Asllani, Frattesi, Klaassen, Carlos Augusto, Sanchez, Arnautovic.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Saul, Reinildo; Loorente, Griezmann. Allenatore Diego Pablo Simeone.

A disposizione in panchina: Moldovan, Gomis, Savic, Gabriel Paulista, Barrios, Vermeeren, Lino, Riquelme, Correa, Memphis, Morata.

Arbitro: Kovacs (Romania). Guardalinee: Marinescu-Artene. IV Uomo: Fesnic. VAR: Fritz (Germania). Assistente VAR: Popa (Romania).

Inter-Atletico Madrid in TV



Inter-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252) con telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Diretta in chiaro su Canale 5 con telecronaca Mediaset di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

Inter-Atletico Madrid Streaming Gratis in Italiano



La partita Inter-Atletico Madrid sarà trasmessa gratuitamente in streaming per coloro che sono abbonati a Sky Go. Live streaming anche su Now e su sito e app di Mediaset Infinity e Sportmediaset. Sui vari siti sportivi come La Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.