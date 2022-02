Napoli-Barcellona Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla Online con Tablet Cellulare: TV8, Video DAZN o SKY Live?

Dove vedere Diretta Napoli-Barcellona Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21:00 italiane di oggi giovedì 24 febbraio 2022, il Napoli di Spalletti riceve allo Stadio Maradona la visita del Barcellona del tecnico Xavi per la partita di ritorno dei playoff di UEFA Europa League. Si parte dall’1-1 dell’andata della settimana scorsa. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Barcellona streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Napoli-Barcellona Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Spalletti può contare su Politano ed Insigne, tornati in gruppo, nonchè su Di Lorenzo il cui colpo alla testa rimediato a Cagliari non ha portato complicazioni. Meret in porta nel 4-2-3-1 di Spalletti, dubbio Juan Jesus-Mario Rui, Demme affianca Fabian. Osimhen guida l’attacco. Nel Barça dubbio Dembele-Adama Traorè nel tridente con Aubameyang e Ferran Torres, così come a centrocampo Gavi e Pedri si giocano una maglia. In difesa Serginho Dest o Mingueza terzino destro.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore Luciano Spalletti.

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba; F de Jong, Busquets, Pedri; Gavi, Aubameyang, Dembelé. Allenatore Xavi Hernández.

Arbitro: Sergei Karasev (Russia).

Napoli-Barcellona in Diretta TV al posto di Rojadirecta TV



Napoli-Barcellona in tv sui canali digitali di DAZN, Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre) e Sky Sport 4K (213 del satellite). La partita viene trasmessa in chiaro su TV8. Il match non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Napoli-Barcellona Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Napoli-Barcellona streaming gratis per gli abbonati con DAZN e Sky Go (link skygo.sky.it), disponibile su dispositivi portatili come pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). La partita non sarà visibile in diretta tv in chiaro su TV8 (numero 8, 108 e 508HD del digitale terrestre) oppure in streaming sul relativo sito.

Napoli-Barcellona Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida Napoli-Barcellona non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Luciano Spalletti, allenatore Napoli:

“Chi combatte può perdere, ma chi non combatte ha già perso. Dobbiamo rischiare, dominare e mostrare quello che vogliamo fare, altrimenti ci schiacceranno in difesa. Il Barcellona è davvero forte. Prima avevano Lionel Messi, ma adesso hanno la stessa qualità con grandi giocatori ovunque in campo. Entrambe le squadre cercheranno di non andare ai tempi supplementari”.