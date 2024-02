MONZA-MILAN Streaming TV, dove vederla Gratis con PC Tablet Smartphone: DAZN o SKY?

Dove vedere Diretta Monza-Milan Streaming. Alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 18 febbraio 2024, si chiude la venticinquesima giornata di Serie A con il derby lombardo tra Monza e Milan nello scenario del U-Power Stadium di Monza. I rossoneri sono in buona forma, con una vittoria in Europa League e un successo contro il Napoli in campionato.

Monza e Milan si sono affrontate 14 volte, di cui solo 4 in Serie A. I brianzoli hanno vinto una sola volta in Coppa Italia nel 1964. Da allora non hanno mai battuto i rossoneri. Nell’ultima partita il gol di Messias ha deciso il risultato. Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra i due tecnici Palladino e Pioli? Di seguito le informazioni per vedere Monza-Milan streaming gratis e diretta video tv.

Probabili formazioni Monza-Milan, opzione fantacalcio



MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, A.Carboni; Pessina, Gagliardini; Zerbin, V.Carboni, Mota Carvalho; Djuric. Allenatore Palladino.

A disposizione in panchina: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Bettella, D’Ambrosio, Pedro Pereira, Kyriakopoulos, Machin, Akpa Akpro, Bondo, Maldini, Colpani, Colombo. Indisponibili: Caprari, Ciurria, Popovic, Vignato. Squalificati: Gomez.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, T.Hernandez; Adli, Bennacer; Okafor, Loftus-Cheek, Leao; Jovic. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Sportiello, Mirante, Jimenez, Simic, Kjaer, Terracciano, Musah, Reijnders, Chukwueze, Pulisic, Giroud. Indisponibili: Calabria, Kalulu, Pobega, Tomori. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Monza-Milan è stata affidata all’arbitro Andrea Colombo. Il ruolo di guardialinee è stato affidato a Filippo Valeriani e Stefano Del Giovane, mentre il quarto ufficiale è Francesco Forneau. Nella sala Var di Lissone c’è Valerio Marini, mentre ad affiancarlo come Avar c’è Marco Guida.

Monza-Milan in TV e Streaming Gratis in Italiano

Il confronto tra Monza-Milan sarà trasmesso in esclusiva da DAZN e sarà visibile su diverse piattaforme come smart tv, console di gioco e dispositivi di streaming. Gli abbonati Sky potranno guardare la partita sul canale 214. Per lo streaming live sarà necessario utilizzare l’app di DAZN o il sito web, con i commentatori Pierluigi Pardo e Massimo Gobbi.