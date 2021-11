JUVENTUS-ATALANTA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Juventus-Atalanta Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:00 italiane di oggi sabato 27 novembre 2021, la Juventus di Massimiliano Allegri riceve la visita dell’Atalanta di Gasperimi allo Stadium di Torino: match valido per la 14a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Atalanta streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Juventus-Atalanta Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



La formazione guidata da Massimiliano Allegri è reduce da due vittorie consecutive maturate prima e subito dopo la sosta contro Fiorentina e Lazio: sei punti che hanno permesso al club zebrato di salire a quota 21 punti, a -4 dal quarto posto occupato proprio dalla Dea.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Paulo Dybala, Morata, Federico Chiesa. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Luca Pellegrini, Rugani, Chiellini, Bentancur, Arthur, Kulusevski, Bernardeschi, Kaio Jorge, Kean. Indisponibili: De Sciglio, Ramsey, Danilo. Squalificati: nessuno.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: Sportiello, Rossi, Djimsiti, Scalvini, Gius. Pezzella, Koopmeiners, Pessina, Malinovskyi, Miranchuk, Piccoli, Muriel. Indisponibili: Hateboer, Gosens, Lovato. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Assistenti: Prenna e Imperiale. Quarto Uomo: Marchetti. VAR: De Bello. AVAR: Tegoni.

Juventus-Atalanta Diretta al posto di Rojadirecta TV



Juventus-Atalanta in tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca sarà curata da Edoardo Testoni, commento tecnico affidato a Massimo Ambrosini.

Dall’inizio dell’ultimo decennio, nessun difensore ha segnato più gol in Serie A di Leonardo Bonucci (26), che ha segnato due gol su rigore lo scorso fine settimana contro la Lazio. Tuttavia, qui avrà il compito di marcare Duván Zapata, che è riuscito a segnare in tutte e sei le sue ultime presenze con il club.

Juventus-Atalanta Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Juventus-Atalanta streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Statistica in evidenza: la squadra che giocava in casa in quel momento non è riuscita a fare gol nel primo tempo in quattro degli ultimi cinque scontri diretti nella massima serie.

Juventus-Atalanta Streaming alternativa Rojadirecta?

Juventus-Atalanta non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.