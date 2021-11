VENEZIA-INTER Streaming Gratis TV, dove vederla: Facebook YouTube SKY Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Venezia-Inter Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 di oggi sabato 27 novembre 2021, il Venezia di Zanetti riceve allo stadio Penzo in laguna dell’Inter di Simone Inzaghi nel match valido per la 14a giornata di Serie A. Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Venezia-Inter streaming gratis e diretta video tv. Si gioca dopo Juventus-Atalanta delle ore 18:00.

È da marzo 2020, contro la Juventus, che l’Inter non perde un match di Serie A giocato dopo una partita nelle coppe europee: in questo campionato due vittorie e due pareggi nei quattro incontri disputati finora post Champions League. Due vittorie consecutive in campionato per il Venezia, che non arriva a tre successi di fila in Serie A addirittura da marzo 1962.

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Busio, Vacca, Ampadu; Aramu, Okereke, Johnsen. Allenatore Zanetti. A disposizione in panchina: Lezzerini, Modolo, Molinaro, Svoboda, Peretz, Tessmann, Crnigoj, Kiyine, Sigurdsson, Heymans, Henry, Forte.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, A. Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, J Correa. Allenatore S Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Darmian, Barella, Vecino, Perisic, Sensi, Sanchez, Lautaro Martinez.

Arbitro: Marinelli di Tivoli. Guardalinee: Di Vuolo e Galetto. 4° Uomo: Gariglio. VAR: Irrati. AVAR: Carbone.

Venezia-Inter in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. In TV anche su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Quattro sono i punti che separano l’Inter da Napoli e Milan, ovvero dalla vetta. I nerazzurri, nelle ultime due uscite, hanno affrontato proprio le due capolista, pareggiando 1-1 nel Derby della Madonnina e imponendosi 3-2 nello scontro diretto contro i partenopei.

Streaming gratis online per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Solo Bayern Monaco (41 in 12 partite) e Liverpool (35 in 12) hanno segnato più gol dell’Inter (32) nei maggiori cinque campionati europei 2021/22: con altre tre reti i nerazzurri stabilirebbero il loro miglior bottino realizzativo nelle prime 14 giornate di un campionato di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (il record è rappresentato dalle 34 marcature della scorsa stagione, 2020/21).

