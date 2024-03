NAPOLI TORINO Streaming TV, dove vederla Gratis Online: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Napoli-Torino Streaming. Match valido come apertura della 28a giornata di Serie A di oggi venerdì 8 marzo. Si giocherà allo stadio Maradona di Napoli alle ore 20:45. Di fronte la squadra di Calzona e quella di Juric. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere Napoli-Torino streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Victor Osimhen si appresta a disputare la sua 100ª partita in Serie A, in cui finora ha segnato 61 gol. Solo cinque giocatori hanno segnato più reti nei primi 100 incontri in Serie A tra coloro che hanno esordito nel campionato dopo il 1994/95.

In quella che è stata principalmente una stagione negativa, ci sono segnali che i vincitori in carica del Napoli stiano per concludere in modo positivo la loro avventura in Serie A dopo aver sconfitto la Juventus domenica scorsa, rivale cittadina del Torino, portando a cinque la loro striscia di partite senza sconfitte (2 vittorie, 3 pareggi). I padroni di casa sono a soli tre punti dall’Atalanta al sesto posto, e potrebbero raggiungerla temporaneamente se dovessero vincere la terza partita consecutiva per la prima volta in questa stagione.

Francesco Calzona, il terzo allenatore del Napoli in questa stagione, sembra aver finalmente portato la sua nuova squadra sulla retta via. Tuttavia, sarà un altro test difficile, con i padroni di casa che affrontano una squadra tra le prime dieci posizioni, e le sole due vittorie contro squadre di questo calibro (3 pareggi, 7 sconfitte), incluso il successo contro la Juventus, mostrano che è stato difficile superare le squadre più forti del campionato.

Una delle sette sconfitte è arrivata contro il Torino in gennaio (3-0), ma quella vittoria è stata ottenuta contro un Napoli che era in inferiorità numerica al 50° minuto. È stata anche la prima vittoria in 17 scontri diretti (4 pareggi, 12 sconfitte), quindi resta da vedere quanto la squadra ospite sarà motivata per questa partita.

Il Torino non vince da tre partite di Serie A (1 pareggio, 2 sconfitte), e l’allenatore Ivan Jurić rischia la squalifica dalla panchina dopo essere stato espulso per proteste alla fine dell’ultima partita contro la Fiorentina. È stato il secondo a vedere il rosso in quella partita, con il centrocampista Samuele Ricci che è stato espulso nel primo tempo, rendendo tre delle ultime quattro partite del Torino con un giocatore in meno.

Il Napoli ha modificato la formazione per affrontare il Toro, con Osimhen che torna disponibile e Raspadori che minaccia Politano. Juric deve fare a meno di alcuni giocatori per infortunio e squalifica, dando spazio a nuovi inserimenti. Cajuste e Ngonge potrebbero tornare in campo contro il Barcellona.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Francesco Calzona.

A disposizione in panchina: Gollini, Contini, Natan, Rrahmani, Mazzocchi, Olivera, Dendoncker, Lindstrom, Simeone, Raspadori. Indisponibili: Cajuste, Ngonge. Squalificati: -.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Gineitis, Lazaro; Vlasic; Okereke, Zapata. Allenatore Ivan Juric.

A disposizione in panchina: Gemello, Popa, Sazonov, Masina, Vojvoda, Savva, Kabic, Sanabria, Pellegri. Indisponibili: Ilic, Lovato, Schuurs, Tameze. Squalificati: Ricci.

Arbitro: Orsato della sezione di Schio. Guardalinee: Preti-Scampa. IV uomo: Perenzoni. Var: Valeri. Assistente Sala Var: Marini.

Khvicha Kvaratskhelia si diverte a giocare con Calzona, contribuendo direttamente a quattro gol nelle ultime due partite del Napoli. Duván Zapata ha fatto due assist nell’ultimo scontro diretto e ha segnato anche nell’ultima trasferta del Torino.

Il match Napoli-Torino sarà trasmesso in streaming tv sia su DAZN che su Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (numero 213 per chi possiede una tv 4K) e Sky Sport (numero 251), con la possibilità di seguirlo in diretta streaming online (gratis per gli abbonati) anche attraverso Sky Go e NOW. I telecronisti saranno diversi in base alla piattaforma scelta: su DAZN la partita sarà curata da Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Fabio Bazzani, mentre su Sky saranno presenti Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani come telecronisti.