Empoli-Napoli Streaming Gratis: Come Vedere Diretta e Video TV

Dove vedere Diretta Empoli-Napoli Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:00 italiane di oggi sabato 25 febbraio 2023, in apertura della della 23a giornata di Serie A, la capolista Napoli (62 punti) di Spalletti viaggia a Empoli per sfidare la formazione locale (28 punti) allenata da Zanetti. Chi vincerà oggi allo stadio Castellani? Di seguito le informazioni per vedere Empoli-Napoli streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Empoli-Napoli Streaming, presentazione match e probabili formazioni

Il Napoli è primo in classifica con 62 punti e presenta il miglior attacco e la difesa meno battuta del torneo mentre l’Empoli viene da due pareggi e occupa la dodicesima posizione a quota 28. Nello specifico, il Napoli si presenta alla 24a giornata con 56 gol fatti e 15 subiti (miglior attacco e miglior difesa del campionato): è la terza squadra negli ultimi 60 anni ad aver registrato una differenza reti maggiore di 40 a questo punto della stagione in Serie A, dopo la Roma nel 2003/04 (+41) e la Juventus nel 2017/18 (+44). Il Napoli gioca con scioltezza e senza preoccupazioni grazie alla mentalità vincente che Spalletti ha saputo trasmettere ai suoi giocatori.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Grassi; Baldanzi; Caputo, Satriano. Allenatore Paolo Zanetti.

A disposizione in panchina: Perisan, Ujkani, Walukiewicz, Cacace, De Winter, Stojanovic, Degl’Innocenti, Henderson, Fazzini, Guarino, Vignato, Pjaca, Piccoli. Squalificati: Akpa-Akpro, Bandinelli. Indisponibili: Tonelli, Destro, Cambiaghi.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Luciano Spalletti.

A disposizione in panchina: Gollini, Marfella, Bereszynski, Olivera, Juan Jesus, Ostigard, Zedadka, Demme, Gaetano, Ndombele, Zielinski, Zerbin, Lozano, Simeone. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Raspadori.

Arbitro: Ayroldi. Guardalinee: Perrotti-Moro. Quarto Uomo: Camplone. VAR: Fabbri. Assistente VAR: Longo.

Spalletti sulla partita contro l’Empoli di oggi: “Dovremo essere bravi a mettere in crisi la loro precisa geometria tattica e la loro compattezza, sanno stare benissimo in campo, hanno giocatori fortissimi. Dovremo essere bravi a metterci bene in testa l’importanza di questa partita“. Nell’ultima giornata di campionato, gli uomini di Paolo Zanetti sono stati raggiunti sul pari nel finale dalla Fiorentina.

Empoli-Napoli in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Il Napoli ha vinto l’incontro più recente di Serie A tra le due squadre, avendo trionfato 2-0, in casa, a novembre. Hirving Lozano ha aperto le marcature per il Napoli al minuto 69 con un rigore. Anche Piotr Zielinski ha segnato in questa partita.

Empoli-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Tommaso Baldanzi, Nicolò Cambiaghi e Razvan Marin hanno catturato l’attenzione con le loro prestazioni per l’Empoli in questa stagione. Baldanzi è il giocatore della squadra con più gol (4), seguito da Cambiaghi (3) e Marin (2). Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Roja Live Club, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.