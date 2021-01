UDINESE INTER Streaming info TarjetaRojaOnline Gratis ROJADIRECTA Diretta TV: Sky Online o DAZN?

Udinese-Inter in diretta streaming senza TarjetaRojaOnline Gratis e Rojadirecta TV Online a partire dalle ore 18:00 di oggi sabato 23 gennaio 2021 su Sky. Partita valida per la 19a giornata di Serie A, ultima del girone di andata. I nerazzurri hanno totalizzato finora 40 punti, tre dei quali contro la Juventus nella precedente giornata: super prestazione di Vidal e Barella, autori delle due reti che hanno permesso a Conte di battere il suo passato.

Udinese-Inter Probabili Formazioni.



UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna. All. Gotti.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Forestieri, Jajalo, Okaka, Prodl, Pussetto, Walace.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Darmian; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: D’Ambrosio.

Udinese-Inter Diretta TV, match visibile su Sky al posto di Rojadirecta



Udinese-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky.

Udinese-Inter Streaming Live alternativo a Rojadirecta.



Il match sarà visibile su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite, 484 del digitale terrestre).

Udinese-Inter sarà disponibile anche in diretta streaming con Sky Go (link skygo.sky.it) su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Nicolò Barella ha segnato cinque gol in questo campionato: l’ultimo centrocampista centrale italiano dell’Inter in grado di fare meglio in un singolo campionato di Serie A fu Nicola Berti nel 1988/89 (sette centri, in quella stagione la squadra nerazzurra vinse lo Scudetto).

Arturo Vidal, a segno nell’ultimo match di campionato, non trova la rete in due partite consecutive di Serie A da gennaio 2014 (in gol contro Atalanta e Roma).

Kevin Lasagna ha segnato il suo primo gol in Serie A contro l’Inter, ma a San Siro e con la maglia del Carpi: era il gennaio 2016, il suo unico match disputato in questo mese dell’anno contro i nerazzurri.