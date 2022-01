JUVENTUS-NAPOLI Streaming Gratis TV, dove vedere il match: DAZN Sky Video YouTube o Facebook Live?

Dove vedere Diretta Juventus-Napoli Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi giovedì 6 gennaio 2022, la Vecchia Signora di Allegri riceve allo Stadium di Torino il Napoli di Spalletti (oggi assente) per la 20a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Napoli streaming gratis e diretta tv.

Juventus-Napoli big match dell’Epifania valido per la 20a giornata di Serie A. Grazie a un filotto di 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 partite di campionato, la Vecchia Signora è riuscita a ridurre il gap che separava la squadra di Allegri dall’Europa che conta e, in concomitanza col netto calo accusato dal Napoli, si è portata a 5 punti di distanza dagli uomini di Spalletti.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bernardeschi, McKennie, Locatelli, Rabiot; Morata, Chiesa. Allenatore Max Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Arthur, Bonucci, Chiellini, Danilo, De Winter, Pinsoglio, Ramsey, Soulé.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Elmas; Politano, Mertens, Lorenzo Insigne; Petagna. A disposizione: Marfella, Idasiak, Costanzo, Spedalieri, Vergara. Allenatore Domenichini

Arbitro: Sozza di Seregno (Giallatini-Preti).

Juventus-Napoli in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Juventus ha vinto nove delle 10 sfide contro il Napoli all’Allianz Stadium (completa uno 0-1 del 2018, firmato Koulibaly) – dalla stagione 2011/12 i bianconeri hanno ottenuto più successi interni solamente contro Fiorentina e Roma (10).

Juventus-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il Napoli ha perso quattro delle ultime sette partite di Serie A (2V, 1N), nel periodo hanno fatto peggio solo Genoa e Salernitana (cinque) – i partenopei hanno subito nel periodo lo stesso numero di sconfitte rimediate nelle precedenti 35 gare di Serie A.

La sfida tra Juventus-Napoli non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Telecronaca su DAZN di Juve-Napoli affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.