Bayern-M’gladbach Streaming Gratis TV, dove vedere il match: DAZN Sky Video YouTube o Facebook Live?

Dove vedere Diretta Bayern Monaco-Borussia Moenchengladbach Streaming senza Rojadirecta. Si gioca alle ore 20:30 italiane di oggi venerdì 7 gennaio 2022 per la 18a giornata di Bundesliga. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Bayern Monaco-Borussia Moenchengladbach streaming gratis e diretta tv.

Prima partita del 2022 per Bayern Monaco e Monchengladbach. Scenari in classifica completamente diversi per le due squadre in campo: Robert Lewandowski e compagni sono primi con 9 punti di vantaggio sul Dortmund secondo mentre i “Die Fohlen” sono quint’ultimi a più due sulla zona retrocessione.

Diretta Bayern-M’gladbach Streaming, prestanzione match



Emergenza Covid in casa Bayern Monaco. Anche Alphonso Davies è risultato positivo al virus facendo salire a 9 i giocatori colpiti dal coronavirus. È stato il club bavarese a comunicare la situazione precisando che il calciatore canadese è in isolamento. Venerdì il Bayern ospiterà il Borussia Moenchengladbach in occasione della 18a giornata della Bundesliga ma, come ha confermato il ds della squadra ospite, Max Eberle, è stato chiesto il rinvio della partita da parte del club bavarese: “È vero, il Bayern vuole rinviare la partita ma la decisione spetta ai vertici della Bundesliga”. Va ricordato che, in vista della partita di venerdì, nel Bayern oltre ai nove positivi ci sono anche gli infortunati Stanisic e Goretzka e che Choupo-Moting e Bouna Sarr sono impegnati con le rispettive nazionali (Camerun e Senegal) in Coppa d’Africa.

Situazione di emergenza in casa Bayern. Neuer, Upamecano, Richards, Davies, Hernandez, Nianzou, Tolisso, Sané e Coman sono risultati positivi al Covid, mentre Choupo-Moting e Sarr sono stati convocati per la coppa d’Africa. Sono invece ancora infortunati Goretzka e Stanisic.

Tra gli ospiti invece i casi di Covid sono 4 (Zakaria, Scally, Doucourè e Bennets), mentre Bensebaini è convocato per la coppa d’Africa e Hofmann è infortunato. Non dovrebbero invece esserci problemi per Stindl, Kramer e Beyer.

BAYERN MONACO (3-2-4-1): Ulreich; Pavard, Kimmich, Süle; Sabitzer, Roca; Tillman, Musiala, Müller, Gnabry; Lewandowski.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Netz; Kramer, Kone; Herrmann, Stindl, Thuram; Embolo.

Bayern-M’gladbach Diretta al posto di Rojadirecta TV



Bayern Monaco-Borussia Moenchengladbach in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Bayern-M’gladbach Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Bayern-M’gladbach streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Bayern-M’gladbach Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Bayern Monaco-Borussia Moenchengladbach non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.