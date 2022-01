VENEZIA-MILAN Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere il match: PIRLOTV o DAZN?

Dove vedere Diretta Venezia-Milan Streaming senza Rojadirecta. Si gioca alle ore 12:30 italiane di oggi domenica 9 gennaio 2022 per la 21a giornata di Serie A. Milan di scena in laguna dopo il successo con la Roma: per il Venezia è la prima gara del 2022. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Venezia-Milan streaming gratis e diretta tv.

Diretta Venezia-Milan Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Capocannoniere del Venezia durante la scorsa stagione, Francesco Forte ha finalmente segnato i suoi primi gol in questa stagione, facendo due gol nell’arco delle ultime tre partite ufficiali. Per quanto riguarda la squadra ospite, Rafael Leão è tornato dall’infortunio segnando un gol l’ultima volta, mentre due dei suoi ultimi tre gol con il Milan in Seire A sono arrivati dopo il 75° minuto di gioco. Statistica in evidenza: il Venezia ha tirato una media di 2,89 calci d’angolo a partita in questa stagione. Un record basso in campionato.

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Busio, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke. All. Zanetti. Squalificati: Caldara, Tessmann. Indisponibili: Kiyine, Romero, Vacca, Ebuehi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Bakayoko; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ballo-Tourè, Bennacer, Kessie, Kjaer, Pellegri, Plizzari, Tatarusanu.

Venezia-Milan Diretta al posto di Rojadirecta TV



Venezia-Milan in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Nell’ultima partita interna, Francesco Forte ha trovato il suo primo gol in Serie A – l’attaccante classe ’93 non trova la rete in due presenze consecutive di campionato al Penzo dal febbraio 2021, contro Cittadella e Cremonese in Serie B.

Venezia-Milan Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Venezia-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Olivier Giroud ha segnato cinque gol in questa Serie A – già uno in più rispetto a quanto fatto nello scorso campionato con il Chelsea – tuttavia, le cinque marcature dell’attaccante del Milan sono arrivate tutte in casa, mentre, in trasferta, in campionato, non va a bersaglio da dicembre 2020, contro il Wolverhampton.

Venezia-Milan Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Venezia-Milan non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Il Venezia potrebbe diventare l’80esima squadra differente contro cui Zlatan Ibrahimovic trova il gol nei maggiori cinque campionati europei: dall’inizio del 2000 ad oggi, lo svedese diventerebbe il secondo giocatore a raggiungere questo traguardo, dopo Cristiano Ronaldo (che ci è riuscito il 30 dicembre grazie alla rete contro il Burnley).