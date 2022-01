MILAN-ROMA Streaming Gratis TV, dove vedere il match: DAZN Sky Video YouTube o Facebook Live?

Dove vedere Diretta Milan-Roma Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:30 italiane di oggi 6 gennaio 2022, il Milan di Stefano Pioli, al secondo posto in classifica, ospita al “Giuseppe Meazza” di San Siro, la Roma di José Mourinho. Si gioca per la 20a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Milan-Roma streaming gratis e diretta tv.

Diretta Milan-Roma Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Con gli eterni rivali dell’Inter che non sono calati a dicembre, il Milan dovrà mettere insieme una sequenza di vittorie se volesse mettere pressione sul primo posto. Il Milan ha il secondo miglior attacco del campionato con una media di 2,11 gol segnati a partita quando la stagione di Serie A compie il giro di boa, ma ha anche un punto in meno in questa fase rispetto a quanti ne aveva la scorsa stagione, quando alla fine aveva concluso a 12 punti dal primo posto.

La Roma è imbattuta da tre partite di fila. I giallorossi hanno superato Spezia e Atalanta, prima del pari casalingo contro la Sampdoria per 1-1: al goal di Bereszynski per i blucerchiati ha replicato Shomurodov per la Roma.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Gabbia, Kalulu, Hernandez; Tonali, Bakayoko; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bennacer, Kessié, Ballo-Touré, Kjaer, Pellegri, Plizzari, Tatarusanu, Romagnoli, Tomori, Calabria.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Pellegrini, Vina; Zaniolo, Abraham. Allenatore Mourinho. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Borja Mayoral, Darboe, Diawara, El Shaarawy, Fuzato, Spinazzola.

Arbitro: Chiffi di Padova (Vivenzi-Ranghetti).

Il Milan è al secondo posto con quattro punti di ritardo rispetto alla capolista Inter. Grazie al successo sull’Empoli i rossoneri hanno guadagnato tre punti di vantaggio sul Napoli, ko in casa contro lo Spezia. La Roma, invece, è al sesto posto in coabitazione con la Fiorentina con 32 punti, due in meno della Juventus.

Milan-Roma Diretta al posto di Rojadirecta TV



Milan-Roma in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Si gioca prima della diretta streaming di Juventus-Napoli in programma alle ore 20:45.

Il Milan è una delle due squadre, insieme alla Fiorentina, contro cui Nicolò Zaniolo conta più di una rete in Serie A (due reti contro entrambe). Il classe ’99 ha disputato tre match contro i rossoneri in campionato, nessuno però allo stadio Meazza.

Milan-Roma Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Milan-Roma streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Franck Kessie non solo ha segnato in due delle ultime tre vittorie casalinghe del Milan, ma ha anche segnato il gol decisivo per la vittoria nell’ultimo scontro diretto. Dopo aver segnato al primo minuto nell’ultima trasferta della Roma, Tammy Abraham ha segnato il gol di apertura nel primo tempo nelle ultime tre occasioni in cui lui è riuscito a segnare.

Sequenza in evidenza: il Milan ha tirato un calcio di rigore in quattro scontri diretti consecutivi.

Milan-Roma Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Milan-Roma non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

La Roma ha vinto l’ultima trasferta di campionato e non ottiene due successi di fila fuori casa addirittura da agosto 2020; nel 2021 infatti i giallorossi hanno perso 12 gare esterne in Serie A e hanno fatto peggio solo nel 1949 e nel 1950 (16).