ROJADIRECTA Napoli-Juventus (Finale Coppa Italia) Ascoli-Cremonese Manchester City-Arsenal, dove vedere Partite Streaming Gratis Oggi Online.

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di mercoledì 17 giugno 2020, dove spicca Napoli Juventus ⚽ finale di Coppa Italia TIM Cup.



18:30 Schalke-Eintracht Francoforte (Bundesliga) – Sky Sport Collection.

18:30 Udinese-Brescia (Amichevole) – Sportitalia.

19:00 Aston Villa-Sheffield United (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

19:30 Eibar-Athletic Bilbao (Liga) – Dazn.

19:30 Valladolid-Celta Vigo (Liga) – Dazn.

20:30 Diretta Goal (Bundesliga) – Sky Sport Collection.

21:00 Diretta Ascoli-Cremonese (Serie B) – Dazn.

Ascoli Cremonese si affrontano in un match estremamente delicato per entrambe le compagini, alle prese con una condizione non certo brillante e con una classifica pericolosa per tutte e due le squadre. I marchigiani hanno 31 punti e vengono dalla sconfitta subita in rimonta sul campo dello Spezia, mentre i lombardi lottano in piena zona playout, dove sono rimasti nonostante il 5-0 casalingo rifilato al Trapani nell’ultima partita giocata prima della pandemia coronavirus.

Diretta Ascoli Cremonese con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Diretta Napoli-Juventus (Finale Coppa Italia) – Rai 1 in chiaro e RaiPlay.

Napoli Juventus ⚽ si giocano la 73esima edizione della Coppa Italia nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma, rigorosamente a porte chiuse.

Per i partenopei si tratta della decima finale (5 vinte e 4 perse sinora) mentre per la Juventus arriva all’ultimo atto della coppa nazionale per la 19esima occasione (13 vittore e 5 sconfitte sin qui). Azzurri e bianconeri si ritrovano in finale per la seconda volta nella storia. L’unico precedente, del 20 maggio 2012, sorride ai campani che si imposero con un netto 2-0 grazie ai gol di Cavani, su rigore, e Hamsik.

Diretta Napoli Juventus ⚽ in chiaro su Rai Uno. Streaming gratuito quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di Rai Play, raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:15 Diretta Manchester City-Arsenal (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Diretta Manchester City Arsenal con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

22:00 Osasuna-Atletico Madrid (Liga) – Dazn.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.