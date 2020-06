Juventus verso la Finale Coppa Italia: come stanno Chiellini Ramsey Higuain.

La Juventus si sta preparando alla finale di Coppa Italia in programma mercoledì allo Stadio Olimpico di Roma contro il Napoli di Gennaro Gattuso.

In mattinata la squadra di Maurizio Sarri si è dedicata ad un lavoro a gruppi: i giocatori che erano scesi in campo venerdì contro il Milan hanno seguito un programma defaticante mentre gli altri si sono allenati tra possesso palla e partita. Ancora esercizi personalizzati per, i tre che non erano stati convocati per la gara contro i rossoneri. Domani la squadra bianconera proseguirà con un’altra seduta mattutina.