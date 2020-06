Streaming Napoli-Inter (Coppa Italia) Maiorca-Barcellona Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach, dove vedere Partite Gratis in Diretta Oggi Online

, , in

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi sabato 13 giugno 2020, dove spicca Napoli-Inter ritorno della semifinale di Coppa Italia TIM Cup.



14:00 Espanyol-Getafe (Liga) – Dazn.

15:30 Diretta Goal Bundesliga – Sky Sport Uno.

15:30 Fortuna Dusseldorf-Borussia Dortmund (Bundesliga) – Sky Sport Football.

17:00 Celta Vigo-Villarreal (Liga) – Dazn.

18:30 Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach (Bundesliga) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

19:30 Leganes-Valladolid (Liga) – Dazn.

21:00 Diretta Napoli-Inter (Coppa Italia) – Rai1 e RaiPlay.

Napoli Inter ⚽ si affrontano questa sera al San Paolo per la gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. All’andata gli uomini allenati da Gennaro Gattuso hanno espugnato San Siro grazie al gol di Fabian Ruiz e proveranno a resistere agli assalti dei nerazzurri per accedere alla finale e conquistare la sesta Coppa Italia della loro storia; sono 7 invece i trofei conquistati dai nerazzurri, l’ultimo dei quali nel 2010/2011 dopo la finale di Roma vinta 3-1 ai danni del Palermo.

Diretta Napoli Inter ⚽ in chiaro su Rai Uno. Streaming gratuito quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di Rai Play, raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

22:00 Diretta Maiorca-Barcellona (Liga) – Dazn.

Diretta Maiorca Barcellona con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.