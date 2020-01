Info ROJADIRECTA Juventus-Cagliari Napoli-Inter Milan-Sampdoria, dove vedere Partite Streaming Gratis in Diretta Oggi Online

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza RojaDirecta) di oggi Lunedì 6 Gennaio 2020, dove spiccano Juventus-Cagliari, Milan-Sampdoria e Napoli-Inter per la 18a giornata di Serie A.

12:30 Diretta Bologna-Fiorentina (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Il Bologna torna al Dall’Ara per provare a dare un seguito alla striscia aperta di 2 vittorie consecutive (prima l’Atalanta, poi il Lecce) e dove ha conquistato la metà dei punti attualmente raccolti in campionato; viola in crisi nera, le partite senza vincere sono ora ben 7 con soli 2 punti raccolti a fronte di 5 sconfitte.

Diretta Bologna Fiorentina con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Diretta Juventus-Cagliari (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

La Juventus ha il sesto attacco del campionato: un dato che sorprende, se si considera il potenziale offensivo della squadra di Maurizio Sarri, tecnico che notoriamente predilige un gioco tutto all’attacco; Cagliari a secco di vittorie da 3 partite, ed anzi con una striscia aperta di 2 sconfitte consecutive, prima in casa con la Lazio e poi ad Udine.

Diretta Juventus Cagliari sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

15:00 Diretta Milan-Sampdoria (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre).

Numeri impietosi per il Milan, che ha il quinto peggior attacco della massima serie e ha messo in buca fin qui meno reti dell’ultima della classe, il Genoa; ancora, sono solo 2 le vittorie dei rossoneri su 8 match di campionato giocati a San Siro. Sampdoria che ha vinto solo una volta nelle ultime 7 di campionato, e che ha perso 3 delle ultime 4 partite giocate.

Diretta Milan Sampdoria sui canali digitali di Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

15:00 Diretta Atalanta-Parma (Serie A) – Dazn e Dazn1.

La devastante Atalanta pre-natalizia cerca di riproporsi quest’oggi anche di fronte al Parma, per rimpinguare il bottino di 43 gol segnati nelle 17 gare finora giocate: in casa i bergamaschi hanno però già perso 3 volte in stagione; Parma molto performante lontano dal Tardini in questa prima metà di torneo, con 3 successi già raccolti giocando in campo avversario.

Diretta Atalanta Parma con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:00 Diretta Lecce-Udinese (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Lecce ancora a secco di vittorie di fronte ai propri tifosi, che sono usciti dal Via del mare dopo aver assistito a 4 pareggi e ad altrettante sconfitte: l’ultima vittoria in Serie A dei salentini è del 7 aprile 2012, in occasione di uno spettacolare 4-2 rifilato alla Roma. Udinese con i 3 punti solo in occasione della trasferta col Genoa nella parte di campionato fin qui disputata.

Diretta Lecce Udinese sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

20:45 Diretta Napoli-Inter (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Dopo aver rotto il digiuno in trasferta, il Napoli cerca ora la vittoria al San Paolo, dove non incassa la posta per intero da ben 4 partite, le ultime due delle quali perdute al cospetto di Bologna e Parma. Inter quasi perfetta in trasferta: su 8 incontri disputati, 7 vittorie e l’unico pareggio subito all’ultimo in quel di Firenze.

Diretta Napoli Inter sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

20:56 Arsenal-Leeds United (FA Cup) – Dazn.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.