Live Streaming Juventus-Cagliari Crotone-Lazio Spezia-Atalanta Atletico Madrid-Barcellona, dove vedere Partite Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta live streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi sabato 21 novembre 2020, dove spiccano Juventus-Cagliari, Crotone-Lazio, Spezia-Atalanta, per l’ottava giornata del campionato di calcio di Serie A.

13:30 Newcastle-Chelsea (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

14:00 Brescia-Venezia (Serie B) – DAZN

14:00 Cittadella-Empoli (Serie B) – DAZN e DAZN1

14:00 Lecce-Reggiana (Serie B) – DAZN

14:00 Pordenone-Monza (Serie B) – DAZN

14:00 Spal-Pescara (Serie B) – DAZN

14:00 Levante-Elche (Liga) – DAZN.

15:00 Diretta Crotone-Lazio Streaming Live (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Undici punti in classifica per una Lazio che ha fin qui avuto diverse difficoltà, ultima delle quali i contagi da coronavirus che hanno gettato caos sui biancocelesti: nell’ultimo match pari in rimonta sulla Juventus, ancora una volta grazie all’uomo dell’ultimo minuto Caicedo. Il Crotone ha invece ottenuto appena due punti in questi primi sette turni, uno dei quali nel match giocato prima della sosta: lo 0-0 contro il Torino non ha smosso in maniera roboante la classifica dei calabresi, comunque decisi ad ottenere la prima vittoria della stagione.

Diretta Crotone Lazio con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

15:30 Bayern-Werder (Bundesliga) – Sky Sport Uno

16:00 Aston Villa-Brighton (Premier League) – Sky Sport Football

16:00 Stabaek-Molde (Eliteserien) – Eurosport Player

16:15 Villarreal-Real Madrid (Liga) – DAZN

17:00 Brest-St Etienne (Ligue 1) – DAZN.

18:00 Diretta Spezia-Atalanta Streaming Live (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

È la prima volta che le due squadre si affrontano in Serie A, considerato che lo Spezia è una matricola assoluta del torneo. Sono invece 12 i precedenti in gare ufficiali, tutti relativi al campionato di Serie B, con un bilancio di 6 pareggi, 5 vittorie nerazzurre e un’unica affermazione dei Bianchi, risalente peraltro al lontano 7 giugno 1931.

Diretta Spezia Atalanta con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

18:00 Aalesunds-Valerenga (Eliteserien) – Eurosport Player

18:08 Orlando City-New York City (Mls) – DAZN

18:30 Tottenham-Manchester City (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

18:30 Eintracht-Lipsia (Bundesliga) – Sky Sport Collection

18:30 Siviglia-Celta (Liga) – DAZN

20:30 Hertha-Borussia Dortmund (Bundesliga) – Sky Sport Football.

20:45 Diretta Juventus-Cagliari Streaming Live (Serie A) – DAZN e DAZN1.

La squadra bianconera, per quanto riguarda il campionato, arriva dal bruciante pareggio contro la Lazio all’Olimpico: la Juventus è stata freddata a tempo scaduto da Caicedo, che ha scatenato un po’ di critiche verso la gestione della partita di Pirlo.

Il Cagliari dopo un complicatissimo inizio di Serie A si è ripreso e arriva dalla convincente vittoria contro la Sampdoria. Di Francesco pare abbia trovato la quadratura del cerchio per i suoi uomini.

Diretta Juventus Cagliari con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

20:45 Grosseto-Livorno (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Perugia-Gubbio (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Juve Stabia-Viterbese (Serie C) – Eleven Sports.

21:00 Diretta Atletico Madrid-Barcellona Streaming Live (Liga) – DAZN.

La 10a giornata della Liga spagnola propone il big match fra l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone e il Barcellona di Ronald Koeman. Le due squadre si sono affrontate nella Liga 166 volte, con un bilancio statistico favorevole ai catalani con 75 affermazioni a fronte di 50 successi dell’Atletico e di 41 pareggi. L’ultimo decennio è stato caratterizzato da un lungo dominio dei blaugrana, che hanno riportato 14 vittorie e 6 pareggi.

Diretta Atletico Madrid Barcellona con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

21:00 Manchester United-West Brom (Premier League) – Sky Sport Football

21:00 Columbus Crew-New York Red Bulls (MLS) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in Diretta Live Streaming Gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming Live è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.