CROTONE LAZIO Streaming Gratis TV YouTube Facebook, dove vederla: SKY LIVE o DAZN?

Dove vedere Crotone Lazio Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 15:00 italiane di oggi sabato 21 novembre 2020, si gioca Crotone Lazio in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie su questo match.

Diretta Crotone Lazio Streaming, prestanzione match.

Undici punti in classifica per una Lazio che ha fin qui avuto diverse difficoltà, ultima delle quali i contagi da coronavirus che hanno gettato caos sui biancocelesti: nell’ultimo match pari in rimonta sulla Juventus, ancora una volta grazie all’uomo dell’ultimo minuto Caicedo. Il Crotone ha invece ottenuto appena due punti in questi primi sette turni, uno dei quali nel match giocato prima della sosta: lo 0-0 contro il Torino non ha smosso in maniera roboante la classifica dei calabresi, comunque decisi ad ottenere la prima vittoria della stagione.

Crotone Lazio in Diretta TV.

Crotone Lazio viene trasmessa in diretta tv con i canali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro.

La Lazio ha subito tre gol in ciascuna delle ultime due trasferte di campionato e potrebbe arrivare a tre gare esterne di fila in Serie A con almeno tre reti al passivo per la prima volta da marzo 2013.

Crotone Lazio Streaming alternativa a Rojadirecta.

Crotone Lazio La partita sarà disponibile in streaming live su Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.it). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Il Crotone è imbattuto in gare casalinghe contro la Lazio in Serie A (1V, 1N): oltre ai biancocelesti, solo tre squadre hanno giocato almeno due volte sul campo dei calabresi senza trovare il successo

Le probabili formazioni di Crotone Lazio:

nel torneo (Chievo, Sassuolo e Sampdoria).

Stroppa deve fare a meno dello squalificato Luperto: tocca a Golemic. Benali ha un problema alla caviglia: pronto Petriccione. Dragus recuperato dal Covid va in panchina. Immobile ha sostenuto le visite di idoneità sportiva dopo il tampone negativo: giocherà al fianco di Correa. In nazionale è risultato positivo anche Milinkovic-Savic, al suo posto Akpa Akpro. Anche Luiz Felipe ga il Covid. Strakosha è negativo, ma non sarà della gara

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Djidji; Pereira, Petriccione, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy. Allenatore Stroppa. Indisponibili: Benali, Riviere, Molina. Squalificati: Luperto.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Ciro Immobile. Allenatore S Inzaghi. Indisponibili: Proto, Strakosha, Anderson, Luiz Felipe, Milinkovic-Savic. Squalificati: nessuno.

Alternative per vedere Crotone Lazio in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Crotone Lazio non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.