SPEZIA ATALANTA Streaming Gratis Link TV: dove vedere il match con Table PC e Cellulare

Dove vedere Spezia Atalanta Streaming Link senza Rojadirecta. Alle ore 18:00 italiane di oggi sabato 21 novembre 2020, si gioca Spezia Atalanta in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky.

Diretta Spezia Atalanta Streaming, prestanzione match.

Spezia-Atalanta, sfida valida per l’ottava giornata della Serie A 2020-2021, si giocherà allo stadio “Manuzzi” di Cesena. È la prima volta che le due squadre si affrontano in Serie A, considerato che lo Spezia è una matricola assoluta del torneo. Sono invece 12 i precedenti in gare ufficiali, tutti relativi al campionato di Serie B, con un bilancio di 6 pareggi, 5 vittorie nerazzurre e un’unica affermazione dei Bianchi, risalente peraltro al lontano 7 giugno 1931.

Spezia Atalanta in Diretta TV.

Spezia Atalanta viene trasmessa in diretta tv con i canali di Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro.

Luis Muriel dell’Atalanta ha preso parte a sei gol in sei presenze in questa Serie A (quattro reti, due assist), in media una partecipazione ogni 36 minuti: tra i giocatori con almeno cinque gare giocate nei cinque maggiori campionati europei in corso solo Robert Lewandowski ha una media migliore (una ogni 31).

Spezia Atalanta Streaming alternativa a Rojadirecta.

Spezia Atalanta La partita sarà disponibile in streaming live su Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.it). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Dal suo esordio in Serie A nel settembre 2013, Duván Zapata è andato a segno contro 28 delle 29 squadre affrontate nel massimo campionato: con un gol contro lo Spezia può eguagliare Ciro Immobile, l’unico che ha fatto meglio nel periodo.

Le probabili formazioni di Spezia Atalanta:

Farias è recuperato e prova a insidiare Agudelo, mentre resta ai box Verde per noie muscolari. Ballottaggio in difesa Bastoni-Marchizza. Gasperini prepara la sfida con lo Spezia, pensando anche al Liverpool. Non convocati Hateboer, Djimsiti e Muriel, potrebbe riposare anche Zapata

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, Bastoni; Deiola, Ricci, Pobega; Gyasi, Nzola, Agudelo. Allenatore Italiano. Indisponibili: Chabot, Sala, Verde, Bartolomei, Zoet, Mastinu, Farias, Galabinov, Capradossi, Mattiello. Squalificati: nessuno.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; De Paoli, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Miranchuk; Lammers. Allenatore Gasperini. Indisponibili: Piccini, Caldara, Malinovskyi, Muriel, Djimsiti, Hateboer. Squalificati: nessuno.

Alternative per vedere Spezia Atalanta in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Spezia Atalanta non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.