JUVENTUS CAGLIARI Streaming LIVE Gratis Facebook Video YouTube, dove vederla: DAZN o SKY?

Dove vedere Diretta Juventus Cagliari Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta: Video Serie A 8a giornata. Alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 21 novembre 2020, si gioca Juventus Cagliari in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie su questo match.

Juventus Cagliari Streaming, presentazione match.

La squadra bianconera (quinta in classifica con 13 punti), per quanto riguarda il campionato, arriva dal bruciante pareggio contro la Lazio all’Olimpico: la Juventus è stata freddata a tempo scaduto da Caicedo, che ha scatenato un po’ di critiche verso la gestione della partita di Pirlo. Il Cagliari (11esimo posto con 10 punti) dopo un complicatissimo inizio di Serie A si è ripreso e arriva dalla convincente vittoria contro la Sampdoria. Di Francesco pare abbia trovato la quadratura del cerchio per i suoi uomini.

Juventus Cagliari Live Streaming Gratis Link e Diretta TV.

Juventus Cagliari sarà trasmessa in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Non verrà trasmessa in chiaro.

La prossima sarà la rete numero 50 per Giovanni Simeone in Serie A. Dovesse segnare arriverebbe a questo traguardo all’età di 25 anni e 139 giorni. Gli unici argentini a riuscirci da più giovani in Serie A sono stati Mauro Icardi, Paulo Dybala e Crespo.

Juventus Cagliari sarà disponibile in streaming live su DAZN (link www.dazn.com), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Le formazioni di Juventus Cagliari che speriamo di vedere in campo.

L'olandese può essere rilanciato dal 1′ minuto. In attacco Ronaldo-Morata. Bernardeschi in vantaggio su Frabotta. Godin è risultato positivo al Covid-19 e quindi non ci sarà. Indisponibile anche Nandez: negativo, ma in isolamento dopo aver viaggiato con il difensore. Recuperati De Ligt, Alex Sandro e Chiesa, ma Pirlo perde Bonucci e Chiellini per noie muscolari.

Juventus (3-4-1-2): Buffon; Demiral, De Ligt, Danilo; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski; CR7 Cristiano Ronaldo, Morata. Allenatore Andrea Pirlo. Indisponibili: Chiellini, Bonucci, Ramsey. Squalificati: nessuno.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Klavan, Tripaldelli; Marin, Rog; Ounas, Joao Pedro, Sottil; Simeone. Allenatore Eusebio Di Francesco. Indisponibili: Tripaldelli, Pinna, Ceppitelli, Faragò, Luvumbo, Lykogiannis, Godin, Nandez. Squalificati: nessuno.

Alternative per vedere Juventus Cagliari in diretta live streaming gratis invece di Rojadirecta.



Altre forme per vedere Juventus Cagliari non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Juventus Cagliari potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.