⚽ ROJADIRECTA Napoli-Milan Inter-Torino Fiorentina-Benevento Udinese-Genoa, dove vedere Partite Live Streaming Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta live streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi domenica 22 novembre 2020, dove spiccano Napoli-Milan, Inter-Torino, Fiorentina-Benevento, Udinese-Genoa, per l’ottava giornata del campionato di calcio di Serie A.

12:15 Ajax-Heracles (Eredivisie) – DAZN.

12:30 Diretta Fiorentina-Benevento Streaming Live (Serie A) – DAZN e DAZN1.

La Fiorentina è reduce dal pareggio in trasferta contro il Parma, mentre il Benevento è incappato in una dura sconfitta interna contro l’altra neopromossa Spezia. Ora il confronto per provare a risalire la china ed allontanarsi dalla zona calda.

Diretta Fiorentina Benevento con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

13:00 Fulham-Everton (Premier League) – Sky Sport Football

13:00 Aberdeen-Rangers (Scottish Premier League) – Sky Sport Collection

14:00 Eibar-Getafe (Liga) – DAZN

14:30 Crema-Breno (Serie D) – Sportitalia

15:00 Diretta Goal (Serie A) – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

15:00 Roma-Parma (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

15:00 Verona-Sassuolo (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite)

15:00 Sampdoria-Bologna (Serie A) – Sky Sport (Canale 254 Satellite).

15:00 Diretta Inter-Torino Streaming Live (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Dopo la pausa delle Nazionali, riparte il campionato di Serie A. Grande bagarre nelle zone nobili della classifica, con l’ Inter di Conte decisa a rimanere vicina alla vetta e magari avvicinarla. Di fronte il pericolante Torino di Giampaolo, attualmente quartultima in classifica.

Diretta Inter Torino con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

15:00 Ascoli-Entella (Serie B) – DAZN

15:00 Sheffield United-West Ham (Premier League) – Sky Sport Football

15:00 Carrarese-Olbia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Juventus U23-Pistoiese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Lecco-Pergolettese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Lucchese-Giana Erminio (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pro Vercelli-Pro Sesto (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Matelica-Cesena (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Modena-Sudtirol (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Triestina-Fermana (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Catania-Turris (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Catanzaro-Cavese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Monopoli-Vibonese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Paganese-Bisceglie (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Foggia-Virtus Francavilla (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Casertana-Bari (Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports

15:00 Sheffield United-West Ham (Premier League) – Sky Sport Football

15:30 Friburgo-Mainz (Bundesliga) – Sky Sport Collection

16:15 Cadice-Real Sociedad (Liga) – DAZN

17:00 Angers-Lione (Liga) – DAZN.

17:30 Leeds-Arsenal (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

17:30 Albinoleffe-Como (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Piacenza-Novara (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Pontedera-Pro Patria (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Renate-Alessandria (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Arezzo-Fano (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Feralpisalò-Padova (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Legnago-Imolese (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Ravenna-Sambenedettese (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Virtus Verona-Mantova (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Vis Pesaro-Carpi (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Ternana-Teramo (Serie C) – Eleven Sports e Cusano Italia Tv

17:30 Stromsgodset-Bodo/glimt (Eliteserien) – Eurosport

18:00 Diretta Udinese-Genoa Streaming Live (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Player17:30 Kristiansund-Mjondalen (Eliteserien) – Eurosport Player17:30 Haugesund-Sandefjord (Eliteserien) – Eurosport Player17:30 Sarpsborg-Viking (Eliteserien) – Eurosport Player17:30 Odds-Start (Eliteserien) – Eurosport Player.

L’Udinese di Luca Gotti ospita il Genoa di Rolando Maran per l’8a giornata di Serie A in una sfida per le posizioni di bassa classifica. I friulani sono infatti penultimi in classifica con 4 punti e un cammino di una vittoria, un pareggio e 5 sconfitte, mentre i liguri occupano il terzultimo posto a quota 5, e hanno rimediato una vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte.

Diretta Udinese Genoa con i canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

18:30 Granada-Valladolid (Liga) – DAZN

20:00 Rosenborg-Brann (Eliteserien) – Eurosport Player

20:15 Liverpool-Leicester (Premier League) – Sky Sport Football.

20:45 Diretta Napoli-Milan Streaming Live (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Il posticipo domenicale dell’8a giornata di Serie A mette di fronte la squadra che ha segnato più goal dall’interno dell’area, ovvero il Milan, 16, e quella che ne ha subiti di meno da dentro l’area, il Napoli (soltanto 4). I rossoneri, tuttavia, sono secondi per goal subiti da palla inattiva (6), venendo preceduti soltanto dallo Spezia (7) in questa statistica negativa.

Diretta Napoli Milan con i canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

21:00 Reggina-Pisa (Serie B) – DAZN e DAZN1

21:00 Lilla-Lorient (Ligue 1) – DAZN

21:00 Alaves-Valencia (Liga) – DAZN

22:25 Sporting Kansas City-San Josè Earthquakes (MLS) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in Diretta Live Streaming Gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming Live è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.