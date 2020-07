ROJADIRECTA Inter-Torino Crotone-Pordenone Venezia-Pescara, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi.

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi lunedì 13 luglio 2020, dove spicca Inter-Torino posticipo che chiude la 32a giornata di Serie A.

18:45 Cosenza-Trapani (Serie B) – Rai Sport, Dazn e Dazn1

19:30 Alaves-Getafe (Liga) – Dazn

19:30 Villarreal-Real Sociedad (Liga) – Dazn

20:30 Carrarese-Juventus U23 (Playoff Serie C) – Eleven Sports

20:30 Bari-Ternana (Playoff Serie C) – Eleven Sports

20:30 Carpi-Novara (Playoff Serie C) – Eleven Sports

20:45 Reggio Audace-Potenza (Playoff Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports

21:00 Diretta Crotone-Pordenone (Serie B) – Dazn

Arbitro Abbattista. Va in scena in Calabria il big match della 34a giornata di Serie B, la partita Crotone Pordenone. In palio, una grossa fetta di chance di conquistare il secondo posto finale in campionato, con conseguente promozione diretta in Serie A. I calabresi, infatti, occupano al momento la piazza d’onore dietro al Benevento con 3 punti di vantaggio sui friulani e 5 sullo Spezia. Una vittoria questa sera significherebbe insomma molto per la squadra di Giovanni Stroppa.

Diretta Crotone Pordenone con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

21:00 Manchester United-Southampton (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

21:00 Ascoli-Empoli (Serie B) – Dazn

21:00 Cremonese-Chievo (Serie B) – Dazn

21:00 Entella-Pisa (Serie B) – Dazn

21:00 Diretta Venezia-Pescara (Serie B) – Dazn e Dazn1

Arbitro Massimi. Venezia Pescara si sfidano questa sera per la 34a giornata di Serie B. I lagunari, a quota +1 rispetto alla zona playout ora che l’Ascoli, quintultimo, s’è messo a correre, vengono dall’importantissimo pareggio di Benevento ma devono vincere per non rischiare il sorpasso dei marchigiani appunto. Anche il Pescara rischia, esattamente negli stessi termini degli avversari di oggi, essendo a pari punti rispetto ai veneti e con una sola vittoria negli ultimi 7 match giocati.

Diretta Venezia Pescara con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

21:00 Frosinone-Juve Stabia (Serie B) – Dazn

21:00 Livorno-Spezia (Serie B) – Dazn

21:00 Salernitana-Cittadella (Serie B) – Dazn

21:00 Trapani-Benevento (Serie B) – Dazn

21:45 Diretta Inter-Torino (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Qualche intoppo di troppo per l’Inter nei match casalinghi disputati nel campionato in corso: 9 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte non sono un tabellino di marcia che non consente di comandare la classifica a questo punto del torneo. Un dramma le prestazioni del Torino lontano dalle proprie mura negli ultimi tempi: sono ben 6 al momento le sconfitte consecutive.

Diretta Inter Torino con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

22:00 Granada-Real Madrid (Liga) – Dazn

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.